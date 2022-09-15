歐霸︱曼聯再添傷兵　C朗勢正選爭破今季魔咒　迪基亞言辭露不悅

曼聯（Manchester United）將於歐霸盃E組分組賽鬥摩爾多瓦代表舒列夫，陣前再有球員受傷。正選門將迪基亞雖強調「曼聯應該踢歐聯」，但今仗仍會落力爭勝。



主教練坦赫格透露，主力射手拉舒福特在擊敗阿仙奴一仗時拉傷肌肉，今仗肯定缺陣。英格蘭9月底會出戰歐國聯跟意大利及德國對壘，領隊修夫基日內會公布選人名單。

坦赫格補充，拉舒福特的傷勢「不是太差」，無需休養太長時間，將可在短時間內歸隊。「我認為他展示出自己的潛質跟能力，毫無疑問他肯定可以入選（英格蘭大軍）。」

拉舒福特對阿仙奴時取得入球，但原來亦在該仗拉傷肌肉。（Getty Images）

拉舒福特跟安東尼馬迪爾、雲迪碧克跟雲比沙卡留守曼徹斯特，這意味曼聯前鋒C朗拿度很大機會自上場歐霸後再度擔正，惟球隊去仗不敵皇家蘇斯達；今季C朗全數踢正選的正式比賽，紅魔都輸波。

坦赫格在賽前先賣關子，「很抱歉，摩爾多瓦球迷要留待明天（周四）才會知道（C朗是否正選）。」

今季C朗打正選的兩場比賽，曼聯都輸波。（Getty Images）

紅魔今場對手舒列夫，上屆在分組賽曾爆冷擊敗皇家馬德里，坦赫格認為對方也有力贏曼聯，「我們很清楚這個事實，他們是個很像樣（decent）的對手，我們需要盡全力才能獲勝。」

守門員迪基亞則看來對踢歐霸有點無奈，「這是個不錯的賽事，但我們應該踢歐聯，可惜我們就是要踢歐霸，所以我們會全力踢。我們在歐霸有不錯的回憶（2016/17年度冠軍）。」