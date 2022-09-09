歐霸｜曼聯球員評分　坦赫格安排C朗踢足全場　頻頻越位零中目標

C朗老矣？

37歲的C朗拿度連續多場英超做後備，周四主場對皇家蘇斯達的歐霸盃，終於正選披甲，踢足90分鐘，但他表現未如理想，在速度及身體對抗上處下風，多次越位，沒有中目標攻門。在英國傳媒的賽後評分中，他被評為今場第二差的球員。



▪️ Zero goals scored

▪️ 297 minutes played in 7 games

▪️ Two starts were both losses



Not the start to the season Cristiano Ronaldo was expecting 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ErG0Advi3D — B/R Football (@brfootball) September 8, 2022

曼聯主場以0：1不敵皇家蘇斯達，今屆歐霸出師不利，首戰告負。英國《曼徹斯特晚報》賽後為曼聯球員評分，大部分是5分或6分，高於這個水平的只有8分的基斯甸艾歷臣及7分的利辛度馬天尼斯，至於低於平均的是3分的費特及4分的C朗。

C朗有球頭槌被判「詐糊」。（Getty Images）

費特是今場踢得最差的球員，上半場踢進攻中場，完全不習慣這個位置。《曼徹斯特晚報》給C朗的評語是「至少4次越位，『詐糊』入球也是明顯越位。今場表現愈踢愈差。」

Cristiano Ronaldo vs Real Sociedad 22/23 (H)



But apparently he doesn't get enough chances. I run out of words to describe how overrated this guy is.pic.twitter.com/uvrEtyHKwL — Nolo (@NoloFCB) September 8, 2022

C朗今場有4次越位，雖然曾經接應達洛治的頭槌頂入，但他越了半個身位。C朗今仗踢足90分鐘，共4次有效埋門，全部也不中目標。

從速度已經見到，C朗不復當年之勇。（Getty Images）

英國《每日郵報》就給予C朗6.5分，屬於隊中的平均水平。《每日郵報》的評語是「大量參與，但這個不是從前的C朗。不斷越位，包括『詐糊』，無可否認的，他用跳躍完成了一個精彩的入球。隨曼聯下半場下滑，他亦逐漸失色」。

They call him 007.....



0 Goals

0 Assists

7 Games



The names Ronaldo. Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/xpI8Y2EJGM — JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) September 8, 2022

C朗今場不是沒有供應，但接應時難掩老態。上半場14分鐘，他有次半單刀機會，但歲月不饒人，對方兩名守將追上他，並破壞了他進攻。25分鐘，艾歷臣妙傳入禁區，C朗右腳一控太高，被對方頭槌解圍。以C朗的身體對抗及速度，似乎難以承擔起正選中鋒之位。

不過，曼聯主帥坦赫格今場都讓這名葡萄牙球星踢足90分鐘，究竟是坦赫格想給予C朗充分證明自己的機會，抑或坦帥想證明的是其他東西？