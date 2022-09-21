利華盃｜費達拿抵賽場輕舒腳頭　祖高域珍惜「四神合體」唯一機會

被視為費達拿（Roger Federer）告別賽的利華盃（Laver Cup），周五將於英國倫敦展開，歐洲隊及世界隊的球手陸續抵埗，並到倫敦O2體育館操練。41歲的費達拿落機時表示，出門口時有點緊張，預計比賽當日會很激動。祖高域落機時則坦言，這可能是他一生中唯一一次跟費達拿、拿度及梅利做隊友的時刻。



費達拿及梅利周二在操練相遇。（Getty Images）

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贏過20次大滿貫的「瑞士天王」費達拿日前宣布，打完周末的利華盃後便結束職業生涯。他搭飛機抵達倫敦，準備利華盃，落機時簡單接受訪問，表示收拾行李時有點緊張，擔心會帶漏東西。他說：「我知道到時一定十分激動，會見到拿度、祖高域、梅利，與隊伍見面，還有波格及麥根萊。我都有點緊張，很高興來到這裏。」

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祖高域與費達拿握手。（Getty Images）

祖高域（Novak Djokovic）落機時表示會珍惜這次「四大天王」同場兼同隊的機會。35歲的祖高域說：「場內場外的時刻都一定令人激動，尤其是對於費達拿。我很興奮，又有很開心，可能是我一生之中，唯一一次跟拿度、費達拿及梅利三大宿敵做隊友的機會。」

同樣35歲的梅利（Andy Murray）就表示，拿度、費達拿及祖高域一直是他職業生涯的重要部分，今次利華盃可以跟他們做隊友，感覺十分特別。

麥根萊與費達拿寒暄。（Getty Images）

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費達拿、祖高域及梅利昨日都入到O2體育館操練，他們的歐洲隊友魯迪（Casper Ruud）及施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）也有現身，同場還有他們的隊長波格。世界隊隊長麥根萊也有落場跟費達拿寒暄。暫時仍未知費達拿在比賽時會否落場，有傳他不會出戰單打，可能夥拍隊友打雙打。

Roger Federer and Stefanos Tsitsipas take their first steps (and swings) back on the #LaverCup court ...



... with a little help from Bjorn Borg. pic.twitter.com/jp1a9VLsBG — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2022