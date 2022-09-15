費達拿宣布退役　「我已41歲，身體達到極限」長文深情告別網球

瑞士網球天王費達拿（Roger Federer）宣布退役，他在社交媒體上載短片，指出自己已經41歲，身體已達極限，因此認為是適當時候退役。

他撰下長文並附上自己的錄音，向球迷公布消息，回憶起這趟奇妙旅程，深情向至愛的網球告別。



費達拿宣布退役。（Getty Images）

費達拿被譽為網球史上最佳球手之一，不止戰績輝煌，生涯累積20次大滿貫錦標，打法優雅瀟灑，令他長年深受球迷愛戴。

可惜近年他持續受到膝部傷患困擾，參加的比賽買少見少，2021年溫布頓八強止步，同年8月膝部再次進行手術，期望根治舊患，今年沒有參加任何賽事，7月跌出ATP世界排名，至今天宣布，下周出戰利華盃（ Laver Cup）後將正式退役。

費達拿8奪溫布頓冠軍，永留經典。（Getty Images）

費達拿在Instagram上載短片，表示：「今天我想跟大家分享一些消息，正如很多人都知道，過去3年傷患和手術為我帶來重大挑戰，我非常努力回復最佳戰鬥狀態，但我也知道自己的身體已達到極限，近日身體給予我的訊息尤其明顯。」

費達拿上載影響，公布退役消息。（Instagram）

「我已41歲，24年來打了超過1500場比賽。網球待我遠較夢想中更慷慨，現在我必須承認是時候終結競賽生涯。」費達拿說，「下星期倫敦舉行的利華盃將會是我最後一次參加的ATP賽事。未來我當然會打更多網球賽事，只是不會再在大滿貫或巡迴賽亮相。」

他直言，這是一個「既甜蜜又苦澀」（bittersweet）的決定，「因為我將會想念巡迴賽給我的一切，與此同時，也是非常值得慶祝的一刻。我認為自己是地球上其中一個最幸福的人，我獲得打網球的天份，達到一個自己想像不到的水平，而且水平維持一段我沒想過可以那麼久的長時間。」

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費達拿在影片中多謝妻子Mirka、他的教練、球迷以及有份參與他網球生涯中的每一個人，他特別向包括拿度和祖高域在內的一眾競爭對手致謝，「我很幸運能夠參與那麼多場我永遠不會忘記的巔峰之戰，我們以熱情和強度公平競爭，為尊重網球悠長歷史，我總是傾盡全力做到最好，我感到極之感恩。」

「我們互相推動，一起達到網球新境界。在此之上，我必須特別多謝我的球迷。」費天王稱，「你們永不知道，你們給予我多大力量和相念，走進全場爆滿場館是我一生中其中一個最快樂時刻。沒有你們，那些成就會感到孤獨，而不是充滿喜悅和能量。」

「過去24年巡迴賽是一趟奇妙歷程，有時它好像只是經過24小時，同時也深深影響着我，如同魔法一樣令我感到自己已走完整一生。」費達拿感言，「能夠在超過40個國家觀眾面前作賽，是我的無比運氣。我笑過，也哭過，感到快樂過，也心痛過，最重要的是，我感到神奇地活着。」

費達拿生涯20項大滿貫：溫布頓8次、澳網6次、美網5次、法網1次。（Getty Images）

回首自己的網球之旅，他說：「當我愛上網球的時候，只是家鄉巴素爾中的一個野孩子，時常用好奇眼光看着球手比賽。他們對我來說是一個個巨人，然後我開始懷有夢想。我的夢想令我更加努力，並且開始相信自己。一些成功為我帶來信心，踏上一趟最神奇的旅程直至今天。」

「因此我想打從心底向你們每一位致謝，多謝全球每個曾幫助這個瑞士年輕孩子達成夢想的朋友。最後，我想向網球說：我愛你，而且我永遠不會離開你。」早前美國網球女王莎蓮娜威廉絲宣布今屆美網後退役，不久再傳出費達拿告別賽場的消息，網球界今年一次過失去兩大傳奇。