費達拿退役｜老對手兼好友拿度不捨致意　莎蓮娜：圓滿的網球生涯

一代名將費達拿宣布在利華盃後高掛球拍，網球壇再度迎來一個時代的終結。不少球手紛紛透過社交網站向「費天王」致意，當然少不了拿度，兩人亦敵亦友，互相尊重，「泥地王」坦言這是體壇傷心的一天。



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縱然41歲的費達拿（Roger Federer）多次強調，希望再戰一次溫布頓，可惜近年飽受膝傷困擾，連番開刀亦未能根治，最終也敵不過傷患，日前透過社交網站宣布，完成下周的利華盃（Laver Cup）後，便會結束傳奇般的球員生涯，正式掛拍。

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費達拿宣布即將高掛球拍。（Getty Images）

18年老對手不捨致意

拿度（Rafael Nadal）絕對是費達拿生涯中的最大對手，兩人在場上鬥足18年，惺惺相惜，亦敵亦友。得知費達拿高掛球拍後，拿度亦有發文向老對手兼老友致意。

「我希望這天（費達拿退役）永遠都不會來臨，對我及體壇也是傷心的一天。這些年來與你分享不少美好時光，無論是在場內或場外，這是我的榮幸。」偉大的生涯總是敵不過歲月，拿度祝願對方退役後開開心心，與家人生活美滿，並在利華盃與對方碰面。

兩大老對手齊賀拿度創歷史 費達拿：榮幸與你一同戰鬥

費達拿與拿度有望在利華盃再度聯袂。（Getty Images）

細威：你的成就，大家也不會忘記

如果費達拿代表近代男子網壇的話，莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）就必定是女子網壇的代表人物。剛退役的「細威」同樣發文向「費天王」致敬，並歡迎對方齊齊加入「退休會」。

「這種方式說告別，與你（費達拿）的網球生涯一樣圓滿。縱使我們的網球道路有不少相似的地方，但你依然能夠啟發我，我一直十分仰慕你。與此同時，你也啟發了成千上萬的下一代年青球手。你的成就，大家也不會忘記。」

新一哥亦致意

「新一哥」艾卡拉斯亦上載一張與費達拿的合照，盛讚對方為網球多年來的貢獻，「你（費達拿）是我其中一個偶像，以及推動我向前的原動力。感謝你多年在網球上的付出，我希望有機會再與你交手。」

另外，添姆﹑阿歷山大薩維列夫及冼拿等新生代球手，亦有先後發文向費達拿致意。

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