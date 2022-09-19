利華盃｜費達拿掛拍掀搶飛潮　告別戰能否披甲成疑

41歲的費達拿日前宣布，將在戰畢利華盃後正式高掛球拍，這項在倫敦O2體育館舉行的網球對抗賽，隨即引起搶飛潮，但球迷們或許會再度失望。費達拿的教練坦言「費天王」仍未決定會否出戰。



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費達拿（Roger Federer）上周投下震撼彈，宣布戰畢周末的利華盃（Laver Cup）後，便會結束24年的職業生涯，令賽事變相成為費達拿的告別戰，瞬即掀起搶飛潮，連買票系統都不勝負荷。

費達拿早前宣布，利華盃後將高掛球拍。（Getty Images）

費達拿教練：未決定，但有積極備戰

費達拿自去年溫布頓後，超過1年沒有參賽，比賽狀態成疑。費達拿的體能教練Pierre Paganini向瑞士傳媒《Blick Sports》透露，「費天王」會否出戰仍是未知數，「他（費達拿）至少仍未決定是否出戰（利華盃），當他訓練更多，才知道能否上陣。」

縱然費達拿明言利華盃後退役，但他也積極備戰，教練路菲（Severin Luthi）指他在近期已投入訓練，目標就是自2019年後再度出戰利華盃，「暫時仍未肯定他（費達拿）會否出戰，但他以利華盃作訓練目標，近期在早﹑午都有練習，一共5小時，希望他可出戰。」

費達拿對上一次出戰利華盃已經是2019年。（Getty Images）

「四天王」首次及最後一次合作

若然費達拿最終決定放棄出戰，將由意大利球手貝歷天尼（Matteo Berrettini）取而代之，但無論如何「費天王」都會現身倫敦，親身支持一眾歐洲隊隊友，以及向球迷們說再見。

歐洲隊今年的陣容星光熠熠，雲集「四大天王」，費達拿﹑拿度﹑祖高域及梅利將會首次，亦是最後一次在利華盃合作，加上「二哥」魯迪（Casper Ruud）及施斯柏斯，力爭衛冕。

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