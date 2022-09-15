費達拿退役｜最偉大男單球手　瀟灑反手平定戰國開啟三王時代

費達拿（Roger Federer）宣布退出網球壇，41歲的他下周上演職業生涯告別戰。

費達拿堪稱網球壇天王，說是史上最偉大男球手，絕不為過。千禧年嶄露頭角，終結網壇混戰局面，開拓三王鼎立時代，並保持個人大滿貫紀錄長達十年。



費達拿生於瑞士巴素爾，6歲入學時已開始學習網球，視德國名將碧加（Boris Becker）為偶像，1996年14歲開始參加青年組賽事，漸露鋒芒，兩年後奪得溫網青年組男單及男雙冠軍。

費達拿的反手，永印球迷心中。（Getty Images）

奪得溫網青年冠軍那年，費達拿正式轉戰成年組，其時網壇正值戰國時代。美國兩大名將森柏斯（Pete Sampras）與阿加斯（Andre Agassi）稍稍突出，其他球手百花齊放，例如拉夫達（Patrick Rafter）、卡菲尼哥夫（Yevgeny Kafelnikov）、曉域（Lleyton Hewitt ）等有力充當攔路虎，尚有大批泥地專才。

費達拿2001年溫網淘汰森柏斯，一戰成名，當屆他在四強止步，新王卻即將誕生。（Getty Images）

費達拿並非平地一聲雷，年少輕狂脾氣極大，「掟拍」時有發生，也曾經閃光乍現，2001年溫網八強便把力爭五連霸的森柏斯擯出局。

溫網是費達拿的福地，生涯共奪8冠。（Getty Images）

網壇踏入千禧年後，混戰格局更明顯。2000年起每年四大滿貫，由4位不同球手瓜分。森柏斯奪得02年美網後收山，阿加斯戰鬥力不如前，2003年澳網拿下生涯最後大滿貫。球壇一直未見有新王出現，而費達拿在2003年終於突破。他在擅長的溫網取得首個大滿貫男單寶座，開始爆發。

奪得美網的費達拿，開啟王朝。有趣的是他08年達成美網五連冠，自此絕緣。（Getty Images）

接下來一年，費達拿橫掃澳網、溫網及美網，奠定王者地位。他先後連贏5屆溫網及美網，06及07年重現04年橫掃三冠佳績。「泥地王」拿度壟斷法網，更於08年溫網決賽粉碎費達拿六連霸美夢。加上同年祖高域首奪澳網，三王鼎立格局確立，延續至近年。

一生只一奪法網，達成四大滿貫應要多謝決賽對手，淘汰拿度的蘇達寧。（Getty Images）

稍稍年長的費達拿於09年趁拿度意外出局，奪得生涯唯一法網錦標，接着再下一城，重奪溫網，僅7季便打破森柏斯14座大滿貫紀錄。

費達拿與拿度合演經典戰役。（Getty Images）

「費天王」的氣勢在2013年開始下滑，皆因傷患困擾。背、膝先後受傷，病情反反覆覆，加上祖高域與拿度氣勢正盛。費達拿經歷3年無緣大滿貫後，2016年決定開刀治理膝傷，放棄下半年賽事，包括里約奧運，換來17年重生，兩年間兩奪澳網及一次溫網。

費達拿2018年奪得澳網，喜極而泣，亦是他克服傷患後的成果，亦是他最後一座大滿貫。（Getty Images）

「大滿貫王」紀錄延續至20座，至20年拿度十三奪法網才被追平，更至今年拿度捧走澳網才被打破。保持紀錄的13年間，三王之外僅得6名球員捧起大滿貫，除梅利（Andy Murray）及華雲卡（Stan Wawrinka）能夠3次奪冠，其餘僅得一座。

今屆溫網，費達拿現身球場與老對手祖高域同框。（Getty Images）

費達拿的網球代表瀟灑，反手抽擊看得人如癡如醉，與拿度的拼命，跟祖高域的全面，各有捧場客，大滿貫決賽對決大多成為經典。此時此刻，無論下周利華盃（ Laver Cup）可以走到多遠，抑或2012年倫敦奧運決賽不敵梅利而未能達成「金滿貫」，都無礙「費天王」於網球界的地位與貢獻。