歐國聯｜英格蘭作客1球不敵意大利　下屆降班作賽

歐洲國家聯賽A3組賽事，意大利周五（23日）在米蘭聖西路球場迎戰英格蘭，雙方上半場沒有明顯攻勢下，最終意大利憑前鋒拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）一箭定江山，以一比零勝出，並將英格蘭踢至B聯賽。同組的匈牙利作客亦以同樣比數擊敗德國，下一場將硬撼意大利，爭奪出線決賽周的名額。



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英格蘭在過去四場不勝，當中包括6月在主場以0比4不敵匈牙利，今場領隊修夫基（Gareth Southgate）排出3-4-3陣式，由隊長哈利卡尼（Harry Kane）擔正掛帥，配合史達寧（Raheem Sterling）及菲爾科頓（Phil Foden）攻堅。至於在曼聯失去正選地位的哈利馬古尼（Harry Maguire）則在「三獅軍團」繼續獲重用，與艾歷迪亞（Eric Dier）及卡爾獲加（Kyle Walker）組成三後防陣。

主隊意大利的近況同樣欠隹，上場遭德國大炒5比2，領隊文仙尼（Roberto Mancini）今場大換血，只有門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、中場尼高路巴列拿（Nicolo Barella）、基斯坦迪（Bryan Cristante）及前鋒拉斯柏度尼是上場正選。

兩隊門將上半場遇到的威脅不多，結果雙方半場互交白卷，亦是自1985年以來，英格蘭首次在連續5場國際賽的上半場「食白果」。

意大利在換邊後踢得較為進取，巴列拿在56分鐘近門撞射，但未能命中目標，旁證之後舉旗指他越位在先。不過主隊的努力在67分鐘獲回報，拉斯柏度尼接應隊長邦路斯（Leonardo Bonucci）妙傳，在禁區內左路起腳入網，為意大利打開紀錄，亦是兩隊在下半場首次命中目標。

落後的英格蘭隨即變陣，以基亞利殊（Jack Grealish）及勞基梳爾（Luke Shaw）入替布卡約沙卡（Bukayo Saka）和卡爾獲加，改打四人後防陣式，表現一度有起色，惟卡尼的兩次攻門都未能射破當拿隆馬的十指關，意大利亦有迪馬高（Federico Dimarco）的起腳中柱，無法擴大比數，但仍足夠全取三分。

意大利賽後以8分升上第二位，2分落後匈牙利，兩隊會於27日凌晨在布達佩斯碰頭，爭取出線決賽周機會。至於英格蘭則是自1992年10月以來首次連續五場非友誼賽無法取勝，亦是自2000年11月以來首次錄得連續三場國際賽零入球，而且連續495分鐘沒有取得死球以外的入球，以及是今屆歐國聯其中一隊仍未取得十二碼以外入球的隊伍，與歐洲「魚腩」聖馬力諾共享這個不光彩紀錄。

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