歐國聯｜英格蘭28人名單 兩曼聯後備繼續入選 艾雲東尼首獲徵召
撰文：黎建明
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英格蘭周四晚宣布世界盃前最後一份國際賽名單，其中曼聯後衛馬古尼（Harry Marguire）與勞克梳爾（Luke Shaw）繼續入選，賓福特前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）則首獲徵召。
由於英女王逝世，英格蘭足總與主帥修夫基決定不舉行記者會，改以文字聲明宣布國際賽28人名單，並表示因應世界盃臨近，陣容比平常更龐大。
修夫基指，自己基於球員長期狀態與能力選人，並以拉舒福特為例，表示落選球員仍有望出戰世界盃，「他最近表現越來越好。我們都非常瞭解他，如果他未來數周能持續高水平發揮，他當然有機會入選世界盃名單。」
落選球員中，較受關注的有曼聯前鋒查頓辛祖、拉舒福特，阿仙奴中堅賓韋特與李斯特城中場占士麥迪臣。
部分入選球員如芝維爾、梳爾、馬古尼、加雲菲臘斯在球會未有穩定上場時間，修夫基表示，情況並不理想，「然而在世界盃前仍有很多比賽，過去他們是我們隊內重要球員，我相信他們能有所貢獻。」
修夫基亦重召熱刺中堅艾歷迪亞，表示他能融入球隊文化，亦有豐富國際賽經驗與領袖特質。
賓福特前鋒艾雲東尼則是首度入選大國腳，修夫基表示一直關注他的表現，「我上季季尾有與湯馬士法蘭克（賓福特主帥）討論艾雲東尼。他的策應、入球能力、頭槌能力，令我選擇他而非其他球員。」
英格蘭在六月四場歐國聯賽事中，錄得2和2負。修夫基表示，已反思之前的比賽並調整心情，期待接下來歐國聯迎戰德國與意大利的比賽，並視為備戰世界盃重要一環。
英格蘭28人名單：
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