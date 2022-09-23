歐國聯｜麥巴比建功領軍兩球淨勝奧地利　首談拒絕拍照風波

卡塔爾世界盃前的最後國際賽期，法國在歐洲國家聯賽鬥奧地利，結果由麥巴比及基奧特各建一功，主場兩球淨勝對手。

麥巴比下半場憑一己之力製造開紀錄一球，同時躋身國家隊史上射手榜的前十位，這名PSG球星今仗還有機會再添紀錄，但面對空門最終失機。



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歐國聯A組，法國隊在巴黎主場出擊對奧地利，麥巴比﹑基奧特及基沙文等主力正選登場。法國中場曹亞文尼在禁區內一次倒掛中楣，兩軍半場互無紀錄。

基奧特追近亨利紀錄

換邊後，法國靠麥巴比開紀錄，奧地利中場一次誤傳，基奧特策動反擊傳給麥巴比，這名PSG球星引球避過4名敵軍球員，殺入禁區勁射破網，56分鐘打開缺口。基奧特其後頭槌建功，攻入第49個國際賽入球，距離追平亨利的國家隊入球紀錄，僅差兩球，他同時成為法國史上最年長的建功球員，結果法國兩球淨勝奧地利，全取3分。

基奧特累積49個國際賽入球，距離亨利的紀錄只差兩球。（Getty Images）

麥巴比7度起腳失良機

麥巴比今仗建功，國家隊入球增至28球，追平名宿佐卡夫（Youri Djorkaeff），躋身法國史上射手榜第10位。麥巴比今仗獲得不少埋門機會，單單他自己已錄得7次射門，本來更有梅開二度的機會。他下半場一次突破越位陷阱並扣過對方門將面對空門，但臨門一腳卻不慎推出界，白白斷送入球良機；之後他補時階段接應迪比利傳送，第一時間撞射同樣偏離目標。

麥巴比今仗有不少機會，卻未能一一把握。（美聯社）

麥巴比扣過對方門將惟未能射入空門。（Getty Images）

談拒拍照風波 麥巴比：是全隊意願

早在歐國聯前，麥巴比發聲明宣布，不希望為某些品牌站台，故此拒絕國家隊的拍攝活動，引起軒然大波，結果足總讓步，並將修訂國腳的肖像權協議。麥巴比賽後首度談及此事，坦言不介意為全隊而發聲，「這不是為我而達成的協議，而是全隊的意願，若可捍衛全隊的利益，我不介意發聲。」

麥巴比空門射失片段（06:53起）

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