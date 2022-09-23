歐國聯｜荷蘭38歲白頭門將的國際賽第一次　生涯黃昏喜獲第二春

利物浦早前歐聯絕殺阿積士，除了戰果，為阿積士把關的「白頭佬」同樣令人留下深刻印象，這名門將是柏斯維亞，原來已經年屆38，在球場上也算得上是「叔叔」。

這名「白頭門將」在生涯黃昏獲得第二春，以高齡首度代表荷蘭國家隊上陣，隨時有望成為世界盃大軍的一分子。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

阿積士早前歐聯作客鬥利物浦，把守最後一關的柏斯維亞（Remko Pasveer），全場救出8次紅軍的射門，可惜最終未能取分而回，被祖爾麥迪比頭槌絕殺。除了撲救，這名阿積士門將的一頭白髮同樣充滿記憶點，以為是一名中年男子在把關。

利雲倒戈「死火」 巴塞敗走拜仁 利物浦主場險勝阿積士

柏斯維亞在歐聯力抗利物浦的攻勢。（Getty Images）

生涯黃昏首獲國家隊徵召

柏斯維亞都算得上是一名「中佬」，11月將踏入39歲的他，足球生涯已走到黃昏，卻步入另一高峰。柏斯維亞入選荷蘭今輪的歐國聯大軍，主帥雲高爾更委以重任，派這名阿積士老將把守最後一關，以38歲318日之齡，獲得首頂國家隊「喼帽」，同時成為荷蘭史上最二年長的上陣球員。

面對以利雲度夫斯基為首的波蘭前線，柏斯維亞遇到的威脅不多，全場錄得兩次撲救，結果荷蘭作客以兩球淨勝對手，力保清白之身完成國際賽處子戰。

柏斯維亞的國家隊處子戰力保不失。（荷蘭國家隊Twitter截圖）

「都係咁踢」的淡然

「（國際賽首戰）感覺幾特別，但都係要專注，就好似一場普通賽事咁！」這種淡然，突顯柏斯維亞這名高齡新人的經驗，幸好一班隊友也是熟悉臉孔，令他緊張感大減。首戰不失，柏斯維亞表示雲高爾大感滿意。

柏斯維亞高齡首度入伍，雲高爾賽前解釋過原因，「早在上年已想徵召他（柏斯維亞），可惜當時他的手部受傷，幸好如今還有機會。」

柏斯維亞指雲高爾對他的表現感滿意。（荷蘭國家隊Twitter截圖）

近20年荷甲兜兜轉轉 把握機會阿積士發光發亮

柏斯維亞的生涯並非一帆風順，2003年在川迪出道，其後轉投荷華高斯，經歷外借，歸隊後終獲正選位置。2014年夏天加盟燕豪芬，擔任副選門將，3季合共僅披甲18場，然後再離隊他投，在維迪斯效力4季，在2019/20球季更獲球迷選為年度最佳球員。

柏斯維亞效力維迪斯時深受球迷愛戴。（Getty Images）

上年夏天正式加盟阿積士，以為在生涯末段都要留在後備席時，兩名門將同時受傷，柏斯維亞臨危受命，豈料愈踢愈有，其中歐聯對多蒙特一仗，即使艾寧夏蘭特連番施射，他悉數救出，亦是歐聯賽場首名門將能夠撲走夏蘭特3次埋門，機會是留給有準備的人，他進一步奠定他的正選地位。

柏斯維亞今季繼續坐穩正選，7場聯賽僅5球，更在4場力保不失，若果這名「白頭門將」保持這表現，絕對有力爭逐荷蘭世界盃大軍的一席位。

柏斯維亞的一頭白髮，為不少球迷留下深刻印象，或許有望在卡塔爾世界盃看到他。（Getty Images）

更多歐國聯相關報道：