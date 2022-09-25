世界盃2022｜加拿大國腳手掩贊助商抗議　唯一球隊決賽周無新衫

每到大賽，球衣廠商與球迷共同期待的環節，除了比賽，就是新球衣。卡塔爾世界盃32強，竟有一隊要「著舊衫」上陣。

加拿大自1986年首次出線決賽周，難得重返大舞台，穿起的球衣卻如組隊球衣般一片淨色，毫無設計。凌晨便有球員在友誼賽中，公然「出手」抗議。



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加拿大今晨（24日）於奧地利約戰今屆東道主卡塔爾，藉開賽13分鐘內連下兩城，輕勝2:0。射入第二球的里爾前鋒莊拿芬大衛（Jonathan David）入球後，右手刻意遮住球衣製造商NIKE的標誌。

莊拿芬大衛入球後刻意掩住贊助商，以示不滿。（美聯社）

GOAL 🍁🍁



Jonathan David makes it TWO for the #CanMNT vs. Qatar, tucking home a spilled effort with ease 😎



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加拿大的球衣主紅客白，相片所見除了兩袖有凹凸暗紋，身體位置是一大片淨色衫，如一般業餘人士用於組隊訂製的樣板衫無異。他們穿起這件平實的球衣，迎接36年來首次世界盃決賽周。贊助球衣的 Nike本月初公布各支世界盃參賽球隊的新球衣，13隊之中只有加拿大沒有新球衣。Nike解釋加拿大國家隊球衣「開發周期有別」。

作客白衫相當白，暗紋屬品牌的機能壓紋，在近季一些球會球衣落場版出現過。（美聯社）

體育媒體《The Athletic》指，32支決賽周球隊中，30支已公布新球衣，餘下突尼西亞尚未公布，預料只有加拿大沒有新球衣。究其原因或許是「估加拿大唔到」。

報道指NIKE從設計都生產一件新球衣，約需18個月，從現在計，即各球隊要在去年3月開始開發新球衣。加拿大與Nike於2018年12月簽約，其時加拿大排名僅78位，在中北美洲區排第8。

主場紅色設計，是一片紅，或沒有設計。（Getty Images）

現時球衣於2021年6月首次穿著，為加拿大在外圍賽第一圈分組賽，未被視為出線熱門。加拿大一眾新秀卻打出驚喜，首兩圈全勝出線，到第三圈首11仗取得7勝4和不敗佳績，最終首名出線。國家隊後衛阿迪卻比（Sam Adekugbe）直言：「我覺得世界盃如此重要，每隊都應有一件新球衣。我不討厭現時球衣，但想有新衫，因為實在值得珍惜。」

第三作客全黑，應是較為特別的一款。（Getty Images）

加拿大足協秘書長高捷蘭（Earl Cochrane）曾指，不明白 Nike從未打算為男子隊參加世界盃設計新球衣，待遇有別於份屬世界強豪的女子隊。女子隊球衣以楓葉為主題，暗花散布全身，設計細緻得多。「女子隊23、24年球衣模樣要提早3年籌劃，男子隊卻從無開始過」，高捷蘭說。

女子隊球衣以楓葉為主題，遍佈全身。（Getty Images）

加拿大足協早前公布，Nike通知將有男子隊會有新球褲出戰世界盃，如此補救待遇，或許印證了阿迪卻比的看法：「我覺得沒有新球衣，顯示根本沒人相信我們會出線，除了教練和球隊身邊人士。」