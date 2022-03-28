世界盃外圍賽｜加拿大36年後再奪入場券　拜仁大將無得踢同樣興奮

世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽，加拿大主場贈牙買加4蛋，奠定前3名位置，穩奪卡塔爾世界盃入場券，闊別36年再度亮相世界盃的大舞台。因為感染新冠肺炎而引發心肌炎、今仗未有入選只能成為家庭觀眾的艾方素戴維斯，看到國家隊打入世界盃後，不禁落下男兒淚。



加拿大在世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽暫居榜首，賽事剩餘最後兩輪，只要擊敗牙買加便可穩奪出線資格。加拿大今仗在主場出擊，結果大勝4：0，以28分高踞榜首，比第4位的哥斯達黎加多6分，提早一輪穩奪世界盃入場券。

加拿大對上一次亮相世界盃決賽周，已經要數到1986年墨西哥世界盃，當時成為「3零部隊」出局，想不到一別就是36年。

相隔36年，加拿大再度奪得世界盃入場券。（Getty Images）

加拿大打破多年宿命，闖入卡塔爾世界盃決賽周，可惜隊中球星艾方素戴維斯（Alphonso Davies）未能在場上見證，這名效力拜仁慕尼黑的球星，早前因為確診新冠肺炎引發心肌炎，至今依然未能披甲。

艾方素戴維斯早前因為新冠肺炎而引發心肌炎，休息至今。（資料圖片／Getty Images）

只能擔任家庭觀眾的戴維斯，穿上加拿大球衣，透過網上直播與球迷一同觀看國家隊的賽事。當球賽結束的一刻，這名加拿大球星在鏡頭面前真情流露，感動落淚，並倒在地上高呼「我的天！」，表示他對打入世界盃的興奮。

艾方素戴維斯見證歷史而無比興奮，相信他最希望的，必定是披上加拿大球衣出戰，為國家隊征戰世界盃，希望他屆時趕及復出。

Canada qualifying for the World Cup has hit Alphonso Davies right in the feels 😭🇨🇦



(via @onesoccer) pic.twitter.com/IeRfuWKVlm — SI Soccer (@si_soccer) March 27, 2022

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