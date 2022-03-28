世界盃決賽周隊伍盤點｜加拿大第20支晉級　本月底再誕生9個席位

隨加拿大擊敗牙買加，提早鎖定晉級資格後，已經有20支世界盃決賽周球隊誕生，而在本今月底，將有多9支球隊入圍。



卡塔爾世界盃出線球隊（已有20隊）：

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在中北美洲及加勒比海區，加拿大以4：0大勝牙買加，提早取得世界盃席位，成為第20支入圍的球隊。

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【加拿大躋身世界盃決賽周】

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已肯定晉身決賽周的球隊如下：

亞洲（5隊）：卡塔爾（東道主）、伊朗、韓國、沙特阿拉伯、日本

歐洲（10隊）：英格蘭、瑞士、德國、丹麥、比利時、法國、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、荷蘭

南美洲（4隊）：巴西、阿根廷、厄瓜多爾、烏拉圭

中北美洲（1隊）：加拿大



在本月底，還會決出多9個席位，歐洲及中北美洲將各多兩席誕生，另外還有5個非洲區的名額。

歐洲區附加賽將會在周二舉行兩場決賽，分別是波蘭對瑞典及葡萄牙對北馬其頓，兩場決賽的勝方將獲決賽周入場券。另外，由於蘇格蘭對烏克蘭的準決賽延期至6月，所以還有一場附加賽決賽在6月舉行。

北馬其頓絕殺意大利，將鬥葡萄牙爭奪世界盃入場券。（Getty Images）

非洲區外圍賽方面，10支球隊爭個5個席位，周二舉行次回合。埃及與塞內加爾只能活一隊，首回合埃及首先1：0。另一場，喀麥隆對阿爾及利亞，後者首回合領先1：0。加納及尼日利亞爭取一張入場券，兩隊首回合踢成0：0。剛果民主共和國會對摩洛哥，兩隊首回合打和1：1。首回合領先1：0的突尼斯，次回合主場對馬里。

另外，中北美洲區將舉行最後一輪分組賽，會再決定多兩個席位，美國、墨西哥及哥斯達黎加之中，有兩隊可以直接晉身決賽周，餘下一隊就要轉戰洲際附加賽。