足球熱話｜加拿大驚現「世紀最大失機」　南蘇丹國腳為敵軍護空門

白界線上，面對空門，或許平凡人如我和你也能輕鬆射入，偏偏南蘇丹國腳在加拿大聯賽，示範入比不入難度更高的一球，不禁令人懷疑這名溫尼伯榮軍球員是否有意操控賽果，幸好球隊最終一球擊敗對手。



加拿大超聯，溫尼伯榮軍（Valour FC）主場對HFX流浪（HFX Wanderers FC），主隊末段憑戴亞（Moses Dyer）一箭定江山，一球險勝對手。

溫尼伯榮軍在上半場中段有一次必入的機會，主隊禁區內左路地波傳中，利基（Alessandro Riggi）快對手一步撞射，被HFX流浪的門將擋到，皮球繼續向龍門慢溜，利基衝過龍失平衡進入網內，但根據軌跡，繼續慢溜的話，皮球必定入網，所以根本不介意。

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主隊攻門基本上必定溜入網內。（影片截圖）

主隊基本上先袋一球，就在此刻，殺出程咬金。主隊前鋒阿基奧（William Akio）衝前欲加多腳，其實不太必要，這名南蘇丹國腳起腳，方向竟然不是龍門，而是邊界，最終必入波變不入波。阿基奧多此一腳，親自為敵軍解圍，其後這名前鋒下半場初段被調離場。

阿基奧及時「起腳」，成功為敵軍解圍。（影片截圖）

翻查慢鏡，已經大半個皮球滾過白界，在網中的利基已經「拍定手先」，高舉雙手慶祝，豈料阿基奧及時出腳成功「解圍」，一眾主隊球員亦難以置信，連評述員也直言從未見過這狀況。

A moment to forget for Valour FC, as William Akio clears a teammate's shot off the line 😅#CanPL | 📺 @onesoccerpic.twitter.com/1ZUuUonSqW — Canadian Premier League (@CPLsoccer) July 10, 2022

阿基奧的舉動令人生疑，畢竟入球變解圍，難免令人覺得有「假波的味道」。這球被稱為「本世紀最大失機」，當然在社交網站瘋傳，網民直言有關方面需要調查，並促請阿基奧親自解釋。

隊友對阿基奧的「射門」感不解。（影片截圖）

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