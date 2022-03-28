加拿大十年磨一劍走出黑暗重返世界盃　堅持正確足球道路總有回報

加拿大事隔36年重返世界盃決賽周，證明選擇正確的發展道路，加上耐心，便可以培育出成功的新一代。曾經，加拿大的世界排名在百名之外，比國足還要低落；曾經，他們是牙買加眼中的魚腩，外圍賽被大炒兼不勝墊底，如今他們正是以4：0大勝牙買加取得晉級資格。



加拿大足球有段時間陷於低谷，他們的甲組聯賽在1992年取消，只餘為數不多的職業球會到美國參加聯賽。由90年代到千禧年代，加拿大是世界盃外圍賽的魚腩，只有三四流實力，甚至長時間不入中北美洲區的最後一圈分組賽。在2013到2014年，加拿大的世界排名跌到100名以外，直至2018年，加拿大的世界排名還在國足之下。

世界盃外圍賽｜加拿大36年後再奪入場券 拜仁大將無得踢同樣興奮

【加拿大躋身世界盃決賽周】

+ 3

不過，加拿大人並沒有放棄足球，足總及當地體育部門於2005年研究推出一項名為《長遠足球員發展（Long-Term Player Development）》計劃，簡稱「LTPD」，從有系統的青訓着手，由根本改變加拿大足球。LTPD以運動科學、醫學及心理學為本，以年輕球員為中心，按孩子們的心智體能發展，配合最適合的訓練及活動。

「LTPD」將球員成長分為7個階段，其中12歲前的3個階段，目標簡單，只希望小朋友愛上足球。計劃強調不能揠苗助長，如果訓練的期望與球員的發育階段不符的話，很容易令小朋友感到挫敗。如果在太年輕時接受過分着重勝利而忽然樂趣的足球環境，可能會令孩子養成不良習慣，變得灰心，無法表現潛力，甚至最後放棄足球。待12歲後，訓練才開始着重比賽及競爭，加入戰術元素，並逐步提升訓練量。

約拿芬大衛效力法甲的里爾。（Getty Images）

在8年前，儘管加拿大的世界排名跌到百位以外，但他們深信那是黎明前的黑暗，因為「LTPD」的成果還未出現。同時間，加拿大足總努力讓本地職業聯賽重生，以配合在「LTPD」計劃下成長的新一代。在2019年，加拿大超級聯賽成立，8支球隊參賽。除了美職聯的FC多倫多、溫哥華白帽外，加拿大球員有更多職業球隊可以選擇，獲得更多實戰機會。這樣也形成更完善的加拿大足球發展金字塔，球員可以先在本地聯賽磨練，表現好的話就可以跳到美職聯的大舞台，接着再到歐洲。

阿方素戴維斯是加拿大名氣最大的球星。（Getty Images）

只要你行了對的路，足球一定會給你回報。一班在千禧年後出生的加拿大球員崛起，年紀輕輕便有能力出任國家隊主力。21歲的阿方素戴維斯在加拿大的本土青訓下成長，2015年轉到溫哥華白帽，到2018年再被拜仁慕尼黑相中，登陸歐洲。22歲的約拿芬大衛的成長路也近似，在2018年轉到比利時球會根特，兩年前加盟里爾，活躍於頂級聯賽。此外，23歲的達莊保查蘭也不可忽視，他由本地青訓隊伍跳到美職聯，跟住去年加盟布魯日。

加拿大翼鋒達莊保查蘭現效比利時的布魯日。（Getty Images）

雖然人才湧現，兵甲已足，但邁向要成功，主帥也是不可或缺的。加拿大足總向主教練靴特文（John Herdman）投以信任一票。靴特文本是女足主帥，在2011到2018年執教加拿大女足，帶領球隊參與女子世界盃，還兩度贏得奧運女足銅牌。2018年，他轉教男足，並擔任男子隊的總監，負責U14以上所有梯隊。

加拿大教練靴特文帶領球隊打入世界盃決賽周。（Getty Images）

在這屆世界盃的外圍賽，靴特文領加拿大在首圈分組賽全勝晉級，次圈大破海地，躋身第3圈分組賽，與美國、墨西哥、哥斯達黎加等交手。以往跟這些世界盃常客比，加拿大的實力都差一截，通常只能陪跑。然而，今屆的加拿大已非吳下阿蒙，成為中北美洲區表現最好的球隊，暫時13戰得28分，排在榜首，並提早獲得世界盃資格。靴特文亦創造紀錄，成為首位領軍打入男子及女子世界盃決賽周的教練。

發展足球需要耐性，加拿大肯十年磨一劍，循序漸進，先青訓後聯賽，方能一騷36年之癢，再登上世界盃決賽周的舞台。曾經，他們以為離世界盃愈走愈遠，但其實只要找回正確的方向，堅持行下去，目標沒有想像中那麼遠。