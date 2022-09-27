香港山藝協會投稿｜行山必要警惕石湖風　一種先兆出現後要避風頭

石湖風可能有點陌生，不過你可能聽過打石湖了吧？就在早前，西貢及上水粉嶺一帶來了一個超強的石湖風，導致一名年輕女子身亡，當時女子在西貢沙下對出一帶進行獨木舟活動，但是面對無情的天氣，墜海昏迷，送院後一度清醒，但是最终亦不幸去世。

願死者家屬走出陰霾。

文：香港山藝協會



究竟什麼是石湖風？

根據天文台對石湖風的解釋，它是一種由颮線引致強陣風，由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶，而石湖風不單來得快速，更伴隨各種惡劣天氣，包括強勁的風速，突變的風向，大雨，雷暴，甚至有冰雹及龍捲風，因此對於戶外工作及海上人家而言，石湖風是相當令人頭痛。

「打石湖」威力驚人 曾釀成空難 擊沉船舶

面對石湖風的我們

若果大家有豐富的戶外經驗，便大概掌握到石湖風的先兆，每當石湖風要來之前，都有一陣強烈的怪風，這股怪風既強又陰涼，而且來得突然，大約十分鐘後，石湖風便會出現。因此，每當遠足或進行水上活動時，察覺到這股突然的怪風，配合天色的判斷，便要立即避風頭。

立即躲進遮蔽處，因為石湖風帶來的雷暴是相當兇猛的，雷閃與雷聲能夠同時出現，因此立即躲到安全的地方，例如人為建築，大石底，密林中。絕對不要在空曠地方或一支獨秀的樹底下，否則兇多吉少。

遠離石澗，回到山徑！石湖風帶來的大雨，令石澗水量大增，在短時間內令水位上升，甚至出現黃泥水的警告，繼而出現山泥暴發。

耐心等待，通常石湖風持續時間不長，短的十五分鐘，長的半小時，等到天氣稍為好轉，便撤離了，緊記山永遠都在！

【本文獲香港山藝協會授權轉載】

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