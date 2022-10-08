阿甲腰斬球迷催淚煙中逃生一人死　警察場外開火斥超額賣票致亂

阿根廷甲組聯賽昨（7日）發生球場事故，甘拿斯亞對小保加僅踢了9分鐘便腰斬，足球賽事畫風一轉，變成逃難記。

球迷慌忙走進球場，球員忙於拯救看台上家人，煙霧彌漫中一片混亂。當地傳媒報道，警察於場外為控制未能入場的球迷，發生爭執後發射450發橡膠彈，加上催淚彈。事件中不幸有一名球場喪生。



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甘拿斯亞（Gimnasia La Plata）對小保加（Boca Juniors）一戰，踢了9分鐘便見場內煙霧彌漫，視野不清，而且職球員呼吸都不暢順。當地電視台《TyC》的片段顯示，雙方教練相當辛苦，不住抹眼，球迷在子彈聲中離開看台，找地方躲避。

甘拿斯亞球場事故，大批球迷走入球場內逃難。（美聯社）

賽事腰斬，球員卻忙着救家人。主隊前鋒尼高拉斯干天說：「見到球迷離開看台時，我已嗅到催淚煙氣味，立即想到家人。球迷走入球場時我很擔心，我的媽媽走入球場時已很暈眩。」他說幸好隊友拉米利斯（Erik Ramirez）找到其母，救了她一命。摩拉利斯（Leonardo Morales）更指他的兩歲兒子難以呼吸。

老少球迷都非常辛苦。（美聯社）

客隊之中，曾效力曼聯的馬高斯盧祖（Marcos Rojo）亦多番向看台上的球迷遞水，讓他們沖洗。

甘拿斯亞球員忙用水洗眼。（美聯社）

場內一片混亂，源於場外。當地電視台《TNT》報道，場外有球迷未能入場，與警察爭執，其間有一名女性被警察打中，混亂由此而起。阿國主要報章《國家報》（La Nacion）指警察發射催淚彈，以及450發橡膠子彈。

當地電視台攝影師被警察開火。（twitter）

FERNANDO, CÁMARA DE TYC, QUE FUE HERIDO DURANTE LA REPRESIÓN POLICIAL:



"LA INTENCIÓN DEL POLICIA QUE DISPARÓ ERA QUE NO FILME LOS DISTURBIOS" pic.twitter.com/hEUfkhFZhY — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

《TyC》的攝影師更在拍攝期間被警察開火：「他跳過欄杆，直接射我，阻止拍攝事件。他明顯有意逼我離開。他射中我大腿內側，痛如火燒。」

睇場波，搞成咁。（Getty Images）

首都布宜諾斯艾利斯的保安部長貝尼（Sergio Berni）指初步看來，是因為賽事賣出太多門票引致事件，「對賽球會要負責任」，並指射記者的警察已被撤職。甘拿斯亞事後證實有一名57歲球迷在事故中心臟病發而喪生，要求有關部門徹查事故，同時否認賣出過多門票。