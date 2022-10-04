印尼球場慘劇︱逾千球迷黑衣燭光悼念　1警察長9高級警官被撤職

逾百人死亡的印尼球場人踩人慘劇兩日後，大量阿雷馬（Arema FC）球迷周一（3日）晚上穿上黑衣，在球場外舉行燭光晚會悼念死難者，部分人手持「沒有正義，沒有和平」（No Justice No Peace）標語抗議。

當地警方因大放催淚彈，導致多人窒息或倒地，被指是今次死傷慘重主因，印尼警方公布當地一警察長及9個高級警官已被撤職，另有18警員被調查。



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印尼球場人踩人慘劇後兩日，阿雷馬（Arema FC）球迷穿上黑衣在球場外舉行燭光晚會悼念死難者。（美聯社）

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大量球迷窒息缺氧致死

10月1日（周六）晚上印尼甲組聯賽東爪哇打吡大戰，主場球隊阿雷馬（Arema FC）逾20年來首次敗予同市宿敵帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya），氣難下的阿雷馬球迷賽後從看台衝入球場表達不滿，並與警方及軍方人員爆發衝突。

軍警隨即發射催淚彈嘗試驅散球迷，卻造成反效果，不止引發眾人恐慌，多人吸入氣體後呼吸困難，部分失足倒地，混亂中遭其他人踩中。人踩人慘劇死亡人數一度被指高達174人，官方數字其後修正為125人死、323人傷。接收大量死傷者的Kanjuruhan醫院院長 Bobi Prabowo稱，多數遇難者死因為窒息、缺氧或創傷，矛頭直指大量施放催淚彈警方。

印尼球場慘劇：

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違反國際足協安全指引

目擊者指出，阿雷馬落敗後，現場約42000名球迷，部分衝入球場洩憤，向球員和球證投擲水樽或其他物件，另有最少5架警車被推倒和縱火。不過最致命的，還是當防暴警察介入，在球場草地以至觀眾席大量施放催淚彈，球迷慌亂奔跑向球場出口逃生，觸發人踩人慘劇。125名死者大部分均是窒息或被踩死，當中包括兩名警員以及最少17名兒童。

足球網站Soccernet指出，根據國際足協（FIFA）安全指引規定，球場保安或駐場警員不應攜帶槍械或人群管制氣體，惟東爪哇警方仍未回應，他們是否意識到施放催淚彈違反球場安全指引。

印尼軍警濫放催淚彈被指是死傷慘重主因，已有多名警官被撤職。（美聯社）

1警察長9高級警官被撤職

22歲傷者Muhammad Rian Dwicahyono哭訴，「我們很多朋友因為警察非人性對待失去生命，很多人白白喪命。」印尼社會充斥對警方不滿的聲音，阿雷馬球迷以至當地民眾周一晚上身穿黑衣在球場外舉行燭光晚會悼念，用燭光砌成巨大心型向死難者致意，部分人手持「沒有正義，沒有和平」（No Justice No Peace）標語抗議。

輿論壓力群情洶湧，印尼警方亦不敢怠慢，發言人帕斯圖（Dedy Prasetyo）指出，出事地點東爪哇瑪琅市（Malang）警察首長夏達耶（Ferli Hidayat）以及9個隸屬行動組的精英警官已被撤職，他們更要面臨警隊內部道德審訊。另外18個要為今次催淚彈事件負責的中至高級警員，亦正被調查。

目前警方正收集證人口供、分析球場內外32部閉路電視拍下的錄像片段及9名受害者的手提電話，並正在確認引發今次騷亂的疑犯。