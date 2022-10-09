歐國盃2024抽籤︱英格蘭重遇剋星意大利 愛爾蘭報復法國機會來了
撰文：吳慕兒
出版：更新：
2024歐國盃外圍賽分組抽籤，2020歐國盃決賽冤家英格蘭與意大利狹路相逢同處C組，另一有趣組合是B組——不止有荷蘭、法國兩大強隊，還有在2010世界盃附加賽次回合中，被亨利的手球踢出決賽周的愛爾蘭。君子報仇，十年未晚，愛爾蘭的機會來了。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
2024歐國盃外圍賽共53支球隊參加，各隊分成10組作賽，A至G組每組5隊，Ｈ、I、J組每組6隊。
2024歐國盃外圍賽分組抽籤結果：
A組
西班牙、蘇格蘭、挪威、格魯吉亞、塞浦路斯
B組
荷蘭、法國、愛爾蘭、希臘、直布羅陀
C組
意大利、英格蘭、烏克蘭、北馬其頓、馬爾他
D組
克羅地亞、威爾斯、阿美尼亞、土耳其、拉脫維亞
E組
波蘭、捷克、阿爾巴尼亞、法羅群島、摩爾多瓦
F組
比利時、奧地利、瑞典、阿塞拜疆、愛沙尼亞
G組
匈牙利、塞爾維亞、黑山、保加利亞、立陶宛
H組
丹麥、芬蘭、斯洛文尼亞、哈薩克、北愛爾蘭、聖馬力諾
I 組
瑞士、以色列、羅馬尼亞、科索沃、白（俄）羅斯、安道爾
J組
葡萄牙、波斯尼亞、冰島、盧森堡、斯洛伐克、列支敦士登
37歲C朗拿度未言退 目標參加2024歐國盃 「我仲有動力同雄心」歐國盃2024｜俄羅斯被禁參加外圍賽 有支球隊不能跟烏克蘭同組英格蘭女足贏冠軍靠運動胸圍 專家歐國盃前解決「戴錯bra」問題女子歐國盃｜集冰與火於一身的英格蘭奪冠功臣 一年前重創不喪志女子歐國盃｜英格蘭拖延時間的藝術 奪冠前不失風度地力保勝局女子歐國盃︱英格蘭擊敗德國首奪大賽錦標 凱利後備奠勝除衫慶祝