歐國盃2024抽籤︱英格蘭重遇剋星意大利　愛爾蘭報復法國機會來了

2024歐國盃外圍賽分組抽籤，2020歐國盃決賽冤家英格蘭與意大利狹路相逢同處C組，另一有趣組合是B組——不止有荷蘭、法國兩大強隊，還有在2010世界盃附加賽次回合中，被亨利的手球踢出決賽周的愛爾蘭。君子報仇，十年未晚，愛爾蘭的機會來了。



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名將奇連士文有份幫手抽籤。（Getty Images）

2024歐國盃外圍賽共53支球隊參加，各隊分成10組作賽，A至G組每組5隊，Ｈ、I、J組每組6隊。

2024歐國盃外圍賽分組抽籤結果：

A組

西班牙、蘇格蘭、挪威、格魯吉亞、塞浦路斯



B組

荷蘭、法國、愛爾蘭、希臘、直布羅陀



C組

意大利、英格蘭、烏克蘭、北馬其頓、馬爾他



D組

克羅地亞、威爾斯、阿美尼亞、土耳其、拉脫維亞



E組

波蘭、捷克、阿爾巴尼亞、法羅群島、摩爾多瓦



F組

比利時、奧地利、瑞典、阿塞拜疆、愛沙尼亞



G組

匈牙利、塞爾維亞、黑山、保加利亞、立陶宛



H組

丹麥、芬蘭、斯洛文尼亞、哈薩克、北愛爾蘭、聖馬力諾



I 組

瑞士、以色列、羅馬尼亞、科索沃、白（俄）羅斯、安道爾



J組

葡萄牙、波斯尼亞、冰島、盧森堡、斯洛伐克、列支敦士登

