女子歐國盃｜集冰與火於一身的英格蘭奪冠功臣　一年前重創不喪志

英格蘭女足奪冠功臣姬莉，加時射入奠勝一球，慶祝時手持除去的球衣，以右手不斷揮舞，勢成女子歐國盃的經典一幕。

一年前的，姬莉因為十字韌帶斷裂而錯過東京奧運，幸好趕及今年4月復出，入選英格蘭，否則將不會出現這個關鍵入球。



姬莉（Chloe Kelly）門前補射建功，110分鐘攻入奠勝一球，助英格蘭女足以2：1力克德國，捧走女子歐國盃錦標。

熱情如火的姬莉

「她（姬莉）就像冰與火集於一身！」，這是愛華頓女足教練確克（Willie Kirk）的評語。姬莉既可以如冰一般冷靜處理12碼，又可以入球慶祝時忘我地脫去球衣，一邊揮舞球衣，一邊在場上狂奔，就是她熱情的一面。姬莉賽後接受訪問時，看見隊友狂歡，隨即拋下咪高峰，一於少理，與隊友慶祝。

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姬莉這個慶祝，勢成女子歐國盃的經典一幕，不禁令人想起美國名將查絲丹（Brandi Chastain），姬莉彷彿複製1999年女子世界盃的經典場面，這名美國名宿也在社交網站祝賀對方。

入球一刻，千金難買，姬莉要記住這個瞬間，她決定留起所有東西，「我會把今仗的球鞋﹑球衣及我的運動內衣全都鑲起。」

查絲丹這一幕，成為女子世界盃的經典一幕。（資料圖片／Getty Images）

全因兄長接觸足球

24歲的姬莉在西倫敦伊靈（Ealing）長大，7兄弟姊妹中的幼女，家中有5個兄長，他們到附近的球場玩耍，也帶同妹妹，姬莉就是這樣接觸足球。姬莉的不服輸性格，在球場發揮得淋漓盡致，當她發現無法與男孩們硬碰時，就只好鍛鍊腳法，就算被踢到傷痕累累，翌日如常返回球場，堅毅的性格從少培養。

姬莉先加入昆士柏流浪的青年軍，其後被阿仙奴賞識，在外借愛華頓期間贏得生涯首份職業合約，2019/20球季在聯賽攻入9球，成為球隊首席射手。姬莉再上一層樓，加盟曼城，首季即交出16個入球及14個助攻的亮眼數據。

姬莉加盟曼城後有亮眼表現。（資料圖片／Getty Images）

不服輸精神克服傷患

以為生涯愈踢愈順之際，偏偏敵不過傷患。2021年5月，姬莉右膝十字韌帶斷裂，篤定無緣東京奧運，幸好女子歐國盃押後一年。姬莉趕及今年4月復出，只得6個星期時間證明有力入選，最終如願。姬莉的前隊友﹑國家隊師姐邦絲（Lucy Bronze）是同路人，兩人在相若的時間受傷，並結伴以打拳進行復康療程。

就在姬莉狀態大勇之際，卻偏偏遇上傷患。（資料圖片／Getty Images）

姬莉攻入奠勝一球後，師姐立即祝賀對方：「我看着她（姬莉）一步一步康復，這條路不易走，她十分努力，她其後順利入選，如今更射入致勝球，我替她感到十分驕傲。」

經歷過低潮，得來的成果特別甜，姬莉戴着冠軍獎牌表示：「其實我沒有任何壓力，尤其在我受傷後，我已沒有任何畏懼，十字韌帶斷裂不能定義我的生涯。」面對傷患，全憑不服輸精神，才可捱過這段黑暗日子。

全憑姬莉的不服輸精神，即使重創亦能趕及入選英格蘭。（Getty Images）

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