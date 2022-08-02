女子歐國盃｜英格蘭拖延時間的藝術　奪冠前不失風度地力保勝局

女子歐國盃決賽，英格蘭女足的姬莉110分鐘攻入領先一球，距離捧盃只差11分鐘，不太進取﹑甚至拖延時間實屬人之常情，英格蘭女足示範如何不失風度地「揼波鐘」。



英格蘭女足與德國激戰120分鐘，結果憑姬莉（Chloe Kelly）110分鐘的關鍵一球奠勝，結果以2：1力克對手封后，捧走女子歐國盃錦標，足球終於回家！

英格蘭擊敗德國首奪大賽錦標 凱利後備奠勝除衫慶祝

足球終於回家！（Getty Images）

一球在手，與勝利只差10分鐘，拖延時間是常態。不少球隊會運用一切方法，例如「扮傷」等招數。若看全場最後10分鐘的「Heat Map」，大部分時間側重在英格蘭的右路前場﹑角球旗附近，英格蘭女足今仗示範了如何堂堂正正地拖時間。

球賽最後10分鐘，大部分在英格蘭的右路前場。（Twitter截圖）

當德國隊再度落後，立即調動，莉特雲（Lena Lattewein）同時把教練的訊息帶入場，德國其後即有攻門，卻被英格蘭門將沒收。英格蘭目標明確，向着右路的角球旗進發，46秒後，英軍「達陣」，兩名入球功臣東妮（Ella Toone）與姬莉合力把皮球留在附近位置，即使姬莉曾經擺脫對手，她依然返回角球旗附近。英軍在右路先後取得角球及界外球，法定時間只剩5分鐘左右。

英格蘭並非一味消極，盧素（Alessia Russo）其後有攻門機會，在禁區右腳勁射，幸好德國門將一手托出底線。英格蘭再獲角球機會，想開出角球時，被旁證提醒把皮球放回角球線內，前前後後又花掉72秒。

英格蘭女足最後10分鐘狂攻對方角球旗。（Getty Images）

英格蘭終失控球權，德國隊正想開出界外球時，英軍教頭域雯（Sarina Wiegman）及時換人，當比賽恢復時，法定時間只餘下25秒，英格蘭再搶得控球權再獲得罰球機會。姬莉入到皮球附近，然後改由東妮開出短傳。姬莉其後在越位位置起腳，攻勢無效。但德國再獲控球，已餘下幾秒，開出不久後，球證吹起哨子聲完場。

姬莉加時射入奠勝一球，助英格蘭女足封后。（Getty Images）

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