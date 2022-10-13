歐聯｜國米「大嘥鬼」浪費絕殺良機　下仗擊敗魚腩即淘汰巴塞

西甲豪門巴塞隆拿經歷重重困難，如願以強陣應付球季，但沙維首個領軍展開的歐聯賽季，恐怕以出局作結。

巴塞在C組今晨（13日）主場對國際米蘭，雙方互有領先下鬥到最後10分鐘，進入高潮。雙方梅花間竹炮製3個入球，打和3:3。巴塞尚在出局邊緣，多得國米在補時錯失良機。



巴塞賽前落後國米3分，排小組第3，今仗在主場出擊，無疑許勝不許和。他們全場有25次射門，𨊽客隊多逾一倍，結果卻陷入劣勢。

高辛斯把握巴塞後防失誤，為國米在完場前再度領先。（美聯社）

巴塞藉奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）開記錄而領先半場。國米在下半場中段已反超前，先有尼高路巴列拿（Nicola Barella）漂亮入楔後窩利扳平，再有拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）於63分鐘反超前。

國米完場前反超，全隊衝入場慶祝。（Getty Images）

賽事在82分鐘「火力全開」，利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）先頭頂後快射扳平後，巴塞為求勝利空群而出，被國米策動反擊由魯賓高辛斯（Robin Gosens）入球再次領先。利雲在補時1分鐘上演一記教材級頭槌，勁度角度皆有，扳平3:3。

阿斯拿尼決定射門，無功而還，希望不會鑄成大錯。（Getty Images）

巴塞仍存希望，幾乎搏殺不成反被殺。馬天尼斯中場搶斷巴塞控球，快速反擊形成「3打2」局面。他送隊友阿沙拿尼（Kristjan Asllani）入禁區，突破越位。阿沙拿尼控前，無視遠柱無人看管的米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan），選擇射門。可是，射門角度不多，被達史特根（Marc-André ter Stegen）用腳擋走。後上趕到的高辛斯，連同兩名策動的隊友，一同「攤大手」向阿沙拿尼表示失望。

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國米因此錯失絕殺良機，惟打和對出線形勢無多大影響。賽後國米以4戰7分排第2，3分領先巴塞隆拿，下仗主場對暫時全敗的柏辛域陀尼亞，贏波便肯定憑較佳對賽成績，提早一輪出線。巴塞主帥沙維賽後稱，巴塞在歐聯面對殘酷困境，「對拜仁就欠把握力，上庁作客國米的情况不用多提，今仗就防守出錯」。

利雲度夫斯基的跳頂，有姿勢有實際。（Getty Images）

德甲拜仁慕尼黑在同夜作客柏辛域陀尼亞，上半場轟入4球下輕勝4:2，已穩奪得C組首名。