歐聯｜利物浦大勝　沙拿連中三元破紀錄　攬攬師弟解緊張

利物浦周末英超惡鬥曼城前，先在歐聯作客格拉斯哥流浪，結果紅軍大勝7：1，大戰前先壯聲威。今仗後備入替的沙拿，僅花約6分鐘完成帽子戲法，刷新歐聯史上最快「戴帽」的紀錄。



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利物浦硬仗連場，上周末遭阿仙奴擊敗後，今周日又要鬥曼城，周中還要兼顧歐聯，加上傷兵滿營，令主帥高普十分頭痛。

高普今仗前線由法明奴及達雲紐尼斯合作攻堅，這對雙箭頭合轟3球，助紅軍在下半場中段領先至3：1，但兩人的風頭，被後備入替的沙拿搶去。這名埃及球星68分鐘入替紐尼斯，76分鐘禁區內窄角度快腳一篤，射破格拉斯哥流浪大門，其後沙拿在人群中起腳，再度收死格流門將麥基哥（Allan McGregor）。沙拿愈踢愈順，稍後時間左腳熨射建功，完成帽子戲法，加上小將哈維艾利洛的入球，結果利物浦作客以7：1大勝一場。

沙拿後備入替，隨即對紅軍前線有幫助。（Getty Images）

沙拿不足7分鐘戴帽破紀錄

翻查入球時間，沙拿連中三元僅花6分12秒，創下歐聯史上最快「戴帽」的紀錄。沙拿今場表現相當高效率，上陣22分鐘，僅觸球9次﹑其中6次在對方禁區，便攻入3球。沙拿極速「戴帽」，迪亞高祖達同樣功不可沒，事關3次助攻同樣來自這名葡萄牙翼鋒。

沙拿不足7分鐘連中三元，打破歐聯紀錄。（Getty Images）

將帥齊讚 法明奴：我早就估到

後備上陣亦有如此表現，高普希望今仗成為沙拿回勇的轉捩點，「當他（沙拿）連中三元後，感覺如釋重負，一切的付出也有回報。他在今仗擔任一個不同的位置，入替也有這種表現，希望他的腳風可以延續下去。」

法明奴今仗貢獻兩射一傳，獲選為今仗的最佳球員，當他看到沙拿攻入首球後，他便有強烈的預感，「在當刻（沙拿攻入首球後），我就肯定沙拿會連中三元，我從後備席感覺得到，我更告訴達雲，結果不出我所料，我替他感到非常高興。」

法明奴貢獻兩射一傳，當選今仗最佳球員外，更預言沙拿會「戴帽」。（Getty Images）

沙拿與師弟的溫馨一幕

沙拿除了入球外，場上亦有暖心一幕。當艾利洛攻入最後一球後，沙拿立即上前，欲與隊友擊掌慶祝，但得不到回應，他便從後攬住艾利洛。原來當時入球需要等待VAR確認，這名小將緊張地看着大螢幕，沙拿雙手搭在師弟的肩上，紓緩對方的緊張情緒，最終入球成立，錦上添花。

利物浦在歐聯3連勝，以4戰9分暫列A組次名。

沙拿從後擁抱艾利洛，場面溫馨。（Getty Images）

英超今周賽程：

英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

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