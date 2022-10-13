歐聯｜孫興慜梅開二度助熱刺挫法蘭克福　緊張大師干地險失聲

歐聯D組分組賽，熱刺主場鬥法蘭克福，卻是先失守的一方，守將艾歷迪亞率先「送大禮」，其後前線孖寶發威，孫興慜梅開二度，加上哈利卡尼的12碼，最終有驚無險地以3：2險挫對手登榜首。



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熱刺主場迎戰法蘭克福，哈利卡尼及孫興慜等主力如常正選披甲。熱刺未站穩陣腳，後場自製不少險象，鎌田大地早段已有兩次起腳機會，這名日本國腳努力沒有白費，艾歷迪亞禁區內控甩腳，造成一輪混戰，法蘭克福隊長洛迪上前橫傳，鎌田大地送入空門，14分鐘先開紀錄。

鎌田大地早段把握迪亞的犯錯先開紀錄。（Getty Images）

熱刺16分連入3球反先

失守的熱刺彷彿被冷水淋醒一樣，隨即反撲，前線孖寶的哈利卡尼直線造就孫興慜單刀建功，20分鐘追成平手，這名韓國球星從手臂拿下黑紗並親吻，然後雙手指天，把入球獻給早前猝逝的體能教練Gian Piero Ventrone。哈利卡尼其後在禁區內被侵犯，親自操刀12碼中鵠，「孫仔」再接應賀積查治傳中，第一時間左腳窩利抽射破網，熱刺16分鐘內連入3球反超前3：1。

孫興慜攻入追平一球後，雙手指天，把入球獻給早前猝逝的體能教練。（Getty Images）

哈利卡尼與孫興慜合力炮製3球，助熱刺16分鐘反超前。（Getty Images）

換邊後，法蘭克福的杜達拉跌孫興慜，兩黃一紅被逐，形勢更加惡劣，但是他們沒有放棄，後備入替的阿里度（Faride Alidou）接應角球頭槌得手，追成較接近紀錄。熱刺末段再有拉開機會，拜思基爾（Bryan Gil）獨闖對手禁區被踢跌，博得第2個12碼，卡尼再度操刀惟一飛衝天，終未有影響戰果，熱刺維持3：2至完場，並以7分升上D組榜首。

法蘭克福的杜達下半場兩黃一紅被逐，熱刺更有人數優勢。（Getty Images）

干地嗌到失聲

熱刺下半場大部分時間人數有優勢，反而在末段失守，向來是「緊張大師」的主帥干地，更因而接近失聲，「無人預料過今仗是這樣走向，末段我感到有危機，我可以做的就是高聲呼叫介入賽事，希望球員們保持專注，因為今場勝仗是十分重要。」

熱刺在世界盃前硬仗連場，聯賽先後鬥曼聯及利物浦，干地當然希望盡早鎖定歐聯出線資格，專心聯賽，只要下場主場再挫士砵亭，出線機會相當高。

干地末段甚為緊張，差不多失聲。（Getty Images）

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英超第11輪直播賽程。（01美術製圖）

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