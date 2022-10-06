歐聯｜美斯轟金球破紀錄惟無緣全取3分　末段退下火線惹受傷疑雲

美斯在歐聯作客賓菲加一仗，再度交出精彩金球，妙射為巴黎聖日耳門打開紀錄，亦令他在歐聯賽場射破第40支不同球隊。不過，這記世界波未能為PSG奠勝，美斯末段更疑似因傷退下火線。



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歐聯H組分組賽，巴黎聖日耳門作客鬥賓菲加，前線「三巨頭」如常擔正，三人更合力炮製開紀錄一球。隊友截得皮球後，美斯向前推進策動攻勢，麥巴比接應後傳給身後的尼馬，這名巴西球星輕輕傳給走位入楔的美斯，後者第一時間熨射遠柱，即使出腳時間十分短，依然能夠射出高質素的一球，皮球彎過對方門將直飛入網，22分鐘為PSG先開紀錄。

美斯轟金球，為PSG打開紀錄。（Getty Images）

賓菲加之後靠一個烏龍球追平，丹尼路彭利拿不慎將皮球撞入自己龍門，41分鐘踢成平手。PSG換邊後積極搶攻，最接近的攻門來自尼馬，他近門使出倒掛金勾，僅僅中楣彈出，兩軍餘下時間未能改寫紀錄，結果雙方打成1：1，握手言和。

尼馬換邊初段的一記倒掛，可惜射中門楣彈出。（Getty Images）

美斯破紀錄 被換出惹受傷疑雲

美斯的精彩入球雖然未能為巴黎聖日耳門帶來3分，但卻再次令他打破紀錄：賓菲加是美斯在歐聯賽場上第40支射破的球隊，令他成為歐聯史上首人。

不過，美斯戰至末段被調離場，與主帥加迪亞說兩句後，未有留在後備席，在軍醫陪同下返回更衣室。在卡塔爾世界盃前夕，這名阿根廷球王的健康狀況必定成為焦點，不少球迷擔心美斯是否有傷在身。加迪亞賽後回應此事，同時大派定心丸，「他（美斯）做了一個手勢示意離場，他只是有點疲累，所以把他調離場。」

美斯被換出直接返回更衣室，幸好主帥賽後澄清美斯並非受傷。（Getty Images）

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