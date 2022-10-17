學界劍擊｜薛雅齊領南島中學封后破傳統　與妹攜手奪冠體現好感情

港島及九龍區學界劍擊賽一連兩日於香港公園體育館舉行，今日（16日）上演團體賽。

根據往績，團體賽通常是傳統名校女拔及協恩的天下，但今年略有不同，其中女佩有異軍突起，剛戰畢U23亞錦賽的薛雅齊及時領南島中學出戰，更在4強上演大逆轉淘汰協恩後，決賽再擊敗女拔奪冠。



港九學界劍擊的女子全場總冠軍，通常是拔萃女書院或協恩中學的囊中物，不過學界停辦3年後，似乎有另一光景。女拔在花劍險勝聖保羅男女中學奪冠；協恩更無緣錦標。無獨有偶，重劍及佩劍分別由德望學校及南島中學稱霸，兩間學校不約而同曾擊敗過協恩。

德望連挫女拔及協恩兩大勁旅，稱霸女子重劍團體賽。（趙子晉攝）

薛雅齊及時變「藍碼」出戰團體賽

早前代表港隊出戰U23亞錦賽的薛雅齊，因為「0＋3」隔離政策關係，昨日個人賽依然是「黃碼」，未能進入體育館內，幸好今日及時由黃變藍，趕及與胞妹薛雅致及隊友陳海昕合作戰團體。

南島中學有「薛氏姊妹」坐鎮，4年前的學界也曾奪季軍，今年賽事是黑馬之一，小組賽全勝晉級後，8強淘汰聖母書院，與協恩爭入決賽。面對實力不凡的協恩，今仗必定是硬仗，陳海昕剛轉佩劍不久，所以得分重任落在「薛氏姊妹」身上，即使二人力追下，最後一局以31：40落後，賽事打到45分就完，連「守尾門」的薛雅齊也認為似乎大勢已去。

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薛雅齊領南島中學4強鬥協恩。（趙子晉攝）

大幅落後冷靜應對

「當我上場時，沒有太大的期望，始終比數有距離，我抱着盡力的心態出戰，豈料愈追愈近。」由落後9分，薛雅齊逐步收復失地，更追至平手，她坦言有過一絲的緊張，但只是一瞬間，「因為對方（協恩）比我們更緊張」。

此言非虛，協恩作為傳統學界勁旅，加上人腳完整，基本上向每個項目也朝冠軍進發。與此同時，負責「守尾」的蘇泳桐壓力更大，略有影響發揮。另一邊廂的薛雅齊輕裝上陣，效果更佳，最終兩軍打成44：44平手。

（趙子晉攝）

當時出現一段小插曲，當判決叫開始時，蘇泳桐疑似偷步，薛雅齊舉手示意，因為學界賽事沒有視像判決的關係，雙方猶如「口同鼻拗」，各執一詞，在裁判長的調停下再打過，結果薛雅齊進攻得分，單局打出14：4下，最終一劍逆轉協恩晉級。

力追反勝，薛雅齊也感到難以置信。（趙子晉攝）

薛雅齊：與阿妹並肩作戰好開心

團體賽講求的就是互相支持，「有事我頂你」，萬大事也有隊友；生活如是，現實亦有「阿妹」頂住。當薛雅齊奠勝後，隨即轉身歡呼，胞妹隨即上前攬住家姐，溫馨一幕盡顯姊妹之間的深厚感情。

「能夠趕及出戰團體已是開心事，畢竟氣氛是『無得彈』，加上能夠與妹妹合作出戰，培感高興，就算曾與妹妹一同出戰早前的學界及亞青，但並肩作戰的感覺就是開心。打團體賽需要互相補位，我與妹妹的關係正好提升我們隊（南島）的這一點。」

薛雅齊奠勝後，胞妹立即上前擁抱家姐。（趙子晉攝）

儘管最後一年學界無緣個人賽，薛雅齊依然以團體冠軍作結，加上早前的U23亞錦賽團體金牌，連奪兩冠，這位港隊佩劍小將坦言這是別具意義的一屆學界。

薛雅齊（右二）領南島中學奪女佩團體冠軍。（趙子晉攝）

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