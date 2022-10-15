學界劍擊｜李俊林男子佩劍封王　挫折成就堅定心態朝更大目標進發

香港劍擊隊早前從科威特的23歲以下亞錦賽凱旋，但男子佩劍選手李俊林與該賽事擦身而過，無緣代表香港出戰。經歷過憤怒及灰心，沉澱過後，這名男佩小將重新出發，今日在港九區學界個人賽力克強敵，順利封王。



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世界盃2022賽程｜一文盡覽NowTV及ViuTV免費直播時間 32隊名單分組資料

港島及九龍區學界劍擊個人賽今日（15日）舉行，3個劍種合共有32個組別，其中佩劍4個組別因人數關係而合併競逐，男子甲組佩劍是其中之一，競爭激烈，包括今年一同出戰亞青的謝匡泓、何柏霖及李俊林（Marco）。

由港隊隊友變各為其主，3人各在小組賽全勝，包辦前3號種子入淘汰賽，其後攜手躋身4強。李俊林與謝匡泓碰頭，前者以兩劍險勝晉級，決賽鬥男拔的何柏霖。兩人是隊友，亦是老對手，曾在月初的挑戰盃公開賽16強對壘，當時是李俊林獲勝。

畢竟是決賽，雙方有不少同學及隊友支持，戰況激烈，打成14：14平手，結果李俊林進攻得分奠勝，接連力克兩名隊友，稱霸港九甲組男子佩劍。

李俊林一劍險勝何柏霖奪冠。（趙子晉攝）

李俊林在最後兩場的比分相當緊湊，即使被對手力追，表現依然不慍不火，全因訓練有素。Marco近次比賽，絕少輕鬆過關，每次也要鬥到最後階段才分出勝負，就如今年8月的「康文署公開賽」。

李俊林16強遇上隊友張愷駿，爭晉級之外，也是爭奪代表港隊出戰U23亞錦賽的席位誰屬，若Marco過關的話，大有機會拿下出賽資格，可惜他最終一劍飲恨，最終與資格擦身而過。

（趙子晉攝）

代表香港的大好機會白白溜走，Marco當然心有不甘，心情有一刻極之低落，不過這情緒僅僅維持一晚，就被理智戰勝了，「我突然想通了，比賽陸續有來，成績好壞有不同的因素左右，今次贏不到就下次，無謂拘泥太多，我唯一可以做的就是做好自己」。

失落代表香港的資格，並非世界末日，對即將18歲的李俊林而言，未來實在是「大把世界」，同時激發了Marco，「該次（康文署公開賽）一役後，我心內一團不服輸的火愈燒愈雄，我更加想爭取佳績，就算是公開賽也好，我也不害怕挑戰，我希望以實力衝擊獎盃。」

公開賽只是一小步，李俊林的遠大目標，是挑戰亞運，甚至奧運。

（趙子晉攝）

失敗總是令人突然成長，李俊林對自己的劍擊路更堅定，即使今次在學界封王，他亦坦言仍有不少進步空間：「今日發揮只有6至7分，在決賽時我突然打得很心急，有點急躁，情緒上的處理亦可做得更好，希望心態可以更穩定。」

不怕面對挫折，加上不自滿，成熟的心態，也為成功踏出重要的一步。

（趙子晉攝）

對上一次打學界，李俊林還是小師弟，4年後角色大不同，在個人賽封王後，他周日將帶領一眾長沙灣天主教英文中學的隊友戰團體賽，他目標簡單又明確：「我們要挑戰男拔，衝擊冠軍。」

（趙子晉攝）

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