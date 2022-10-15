學界劍擊｜相隔4年復辦熱鬧如昔　港隊女花新星最後探戈留憾

相隔4年，港九學界劍擊賽事本周末在香港公園體育館上演，今日（15日）率先舉行個人賽。剛剛U23亞錦賽花子花劍摘銅的梁雅蕾，賽前趕及完成「0＋3」隔離政策，出戰最後一次學界賽，可惜被隊友鄭善澧逆轉，無緣奪冠。



學界劍擊賽事既熟悉又陌生，近年受社會運動及疫情影響，對上一次學界已經是2018年，如今終於再度復辦。今日先上演港島及九龍區的個人賽，一日內需要完成3個劍種的合共32個組別賽事，賽程頻密，劍手眾多同時「打爆」香港公園體育館，場面十分熱鬧。

學界劍擊相隔4年復辦，香港公園體育館人頭湧湧。（趙子晉攝）

梁雅蕾及時返港戰學界

港隊早前赴科威特的U23亞錦賽，當中女花摘銅的梁雅蕾，趕及變回「藍碼」，今日才可出戰中學生涯最後一次學界個人賽，相反男花鄭鐵男及女佩薛雅齊卻因為遲一日返港，故此無緣個人賽，只可在明日的團體賽上陣。

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梁雅蕾趕及返港出戰最後一年的學界。（趙子晉攝）

就讀聖保羅男女中學的梁雅蕾，角逐港島區女子花劍甲組（A Grade）錦標，小組賽全勝再於淘汰賽輕取兩名劍手，決賽與同校隊友鄭善澧爭冠，梁雅蕾一度領先，可惜後段被對手逆轉，結果以14：15一劍憾負，無緣以金牌結束中學生涯。

由科威特返港不久即要比賽，梁雅蕾坦言難免有疲態，但並非被反勝的原因，因對手力追時，未能冷靜地調整，故此被逆轉，她坦言有點美中不足，「對上一次打學界也能奪冠，如今只能摘銀也算是學界翻涯的小小遺憾。」縱然如此，梁雅蕾依然有機會扳回一城，她將與鄭善澧明出戰團體賽，再度衝擊金牌。

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梁雅蕾（右）決賽一劍憾負同校隊友，與金牌擦身而過。（趙子晉攝）

受疫情影響的，又豈止學界，梁雅蕾的劍擊生涯如是，今年終於可代表港隊，隨即迎來突破的一年，繼亞青青年組封后及世青闖入32強後，早前的U23亞錦賽再奪銅。梁雅蕾坦言與亞青一役有關，「我今年才首度代表港隊出賽，首個賽事就是亞青，當時我向自己承諾：要更認真打，結果今次U23（亞錦賽）奪銅，這對我的劍擊生涯注入一枝強心針，日後會更落力爭取佳績。」

梁雅蕾（左）在U23亞錦賽摘銅，她坦言這面獎牌對她十分重要。（香港劍總圖片）

港九學界花劍甲組成績：



港島男花：金：原子舜；銀：何俊樂；銅：黃熙陶、謝嘉譽

九龍男花：金：汪慶嶸；銀：唐令儒；銅：梁國風、高朗程

港島女花：金：鄭善澧；銀：梁雅蕾；銅：許琛楠、林凱澄

九龍女花：金：廖愷翹；銀：王雋穎；銅：施恩慈、林宛霖



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