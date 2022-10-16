學界劍擊｜「1.3幾米」中一生的得分之道 團體分組賽全敗不言棄

「對手全部都高過我。」自言身高「1.3幾米」的中一生王天宇說。

滬江維多利亞學校男花隊在周日（16日）的學界劍擊賽團體賽分組賽全敗出局，「教練話輸唔緊要，最緊要是累積經驗。」首戰學界的王天宇賽後一邊收拾劍包一邊說。



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中一生王天宇首出戰學界賽事。（葉詩敏攝）

港九學界劍擊賽事團體賽續於香港公園體育館上演，館內擠滿三項劍種選手與教練，眼前除了亂還是亂，此時卻被一個小個子劍手吸引了目光。

滬江維多利亞學校與勁旅拔萃男書院、長沙灣天主教英文中學（長天）及漢基國際學校同組，滬江維多利亞在最後一場分組賽硬撼長天，仍是小學生身形的王天宇在尾二一輪上陣，對手均比自己高近兩個頭。上陣時一度落後12：30的王天宇，未能為己隊收窄分差，拆下電線回到場邊，教練顏冠一拍了拍他肩安慰。最終滬江維多利亞力戰下仍以18：38敗陣，小組3戰全敗無緣晉級。

王天宇的對手都比自己高出兩個頭或以上。（葉詩敏攝）

「本來目標至少贏一場。」首嘗學界的王天宇說。由滬江維多利亞小學部直升中學的他，因疫情停了中小學學界賽，今屆才首次代表學校而戰，細問後他說他是「小六生」。

由小學部直升中學部，說到特別有歸屬感時，他卻突然「跳Tone」說：「我其實小六。」記者聽得一頭霧水，他續解釋：「小五之後就中一（資優），大部分對手都大我幾年。」

「踎低啲等對手篤唔到我。」王天宇說個子矮小便靠技術得分。（葉詩敏攝）

問他面對高大對手可會有壓力，王天宇不以為然笑道：「對手高過我3個頭，好難打 。」「咁點算？」我問。「要踎低等佢篤唔到我。」自言身高「1.3幾米」的他，幾乎是今天全場個子最小的劍手，他習慣對手比自己高，也沒有因此而覺得輸蝕，「出面比賽全部對手都高過我，但都可以用技術得分。」他指校隊教練林衍聰對他們說，「輸唔緊要，最緊要累積經驗。」

王天宇指小五時學校增設劍擊隊，當時因劍擊熱潮而加入校隊。（葉詩敏攝）

王天宇小一接觸劍擊，他稱「後來唔知點解冇玩」，直到小四打機打劍擊遊戲而回復興趣，就在劍會重新打劍。小五時，滬江維多利亞學校增設劍擊隊，他便加入了校隊，在重啟的學界賽首次為學校而戰，「我都係香港有劍擊奧運金牌後，先參加校隊。」

因打機而重新打劍擊的理由縱然有點莫名奇妙，一面歷史性奧運金牌與打校隊也似乎連不到線，惟打劍的原因大概都只是楔子。後來問劍會比賽與學界賽對他來說有何不同，這名中一小不點說：「校隊隊友勁啲，敵人都勁好多，我都想入港隊。」

聽着聽着，把一切連起了線。

前港隊男佩代表林衍聰是滬江維多利亞學校劍擊隊教練。（葉詩敏攝）