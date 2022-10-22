網球｜夏納美網藥檢呈陽性暫停賽　面臨4年波監：人生最大震撼

網球女單前世界第一球手，羅馬尼亞女將夏納（Simona Halep）捲入禁藥事件。她在8月底美網的藥檢「肥佬」，面臨4年停賽令，她隨即在社交媒體表明面對真相之戰，「人生最難一仗開始」。



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夏納在美網相當失意，身為7號種子，在首圈被循外圍賽晉級的烏克蘭球手施尼古（Daria Snigur）淘汰，未料最壞消息尚未出現。

夏納在本屆美網首圈出局，表現大失所望，未料尚有下文。（Getty Images）

國際網球誠信組織（International Tennis Integrity Agency，ITIA）昨（21日）宣布夏納在美網的藥檢樣本對管制物質roxadustat呈陽性反應，暫時被停賽。此藥用於治療腎病引起的貧血癥狀，為歐盟批准。藥物可刺激身體製造紅血球細胞生成素（EPO）。

夏納稱收到壞消息後，感覺「困惱、被出賣」。（Getty Images）

夏納正待網球監管機構法落，按照藥檢規例，可最高被判停賽4年。她隨後在twitter發聲明，知悉藥檢樣本出現極低量的違禁物質，「帶來人生最大震撼」。她明言網球員生涯，從無一刻想過欺騙。眼前困境，使她意外，「面對如此不公平局面，我感到非常困惱，甚至被背叛」。

夏納在2019年奪得溫網錦標，近季戰績只屬一般。（Getty Images）

夏納強調事情無關錦標與金錢，而是自己「25年來對網球的愛和榮耀」，故此要抗爭到底以證清白，「今天我開始生命中最難一仗：真相之戰」。31歲的夏納曾奪得法網和溫網各一回，於17及18年年終排名第一。她在本季初段一度表示要因傷而提早休戰，及後稱更換教練後大有改善，在溫網打入準決賽。