溫網︱夏納完美演出輕取巴杜莎　拿度晉八強　費達拿仲想打多一次

溫布頓網球錦標賽女單16強上演一場強強對碰，前世界排名第一的夏納（Simona Halep）硬撼世界排名第四的西班牙球手巴杜莎（Paula Badosa）。以為是勢均力敵的一戰，出乎意料地一面倒，夏納贏得相當輕鬆。

男單方面，祖高域、拿度和澳洲壞孩子基域奧斯齊齊晉級八強，今年只能成為座上客的瑞士天王費特拿尚未言退，期望至少打多一次溫布頓。



夏納強勢回歸！這位前一姐今屆溫布頓以不失一盤姿態勇闖八強。（Getty Images）

夏納2019年溫網封后，2020年賽事因疫情關係取消，未能衛冕，上屆賽事因傷未能參與。2021年她受傷患困擾，錯過不少比賽，世界排名亦一路下滑至目前的第18位，今仗賽前記者會上，她坦言信心受到相當影響，幸好已治理好所有傷患，重新出發。

對手巴杜莎是今年狀態最佳球手之一，今年二月曾升上世界排名第二，目前排第四。這場大戰的戰況卻不似預期，夏納甫開賽已控制戰局，刁鑽落點往往令發球和抽擊強勁的巴杜莎無計可施，屢次被打破發球局，這位羅馬尼亞球星僅花23分鐘便以6：1輕取首盤。

巴杜莎受制夏納近乎完美演出，16強出局。（Getty Images）

第二盤初段，巴杜莎改變戰術，擊球高速轉邊讓夏納苦追，一度拉成均勢。第四局被夏納守住發球局，打成2：2後，巴杜莎的非壓力犯錯卻愈來愈多，夏納緊抓機會重新掌握主導權，連下四城以6：2再贏一盤，剛好在1小時內終結比賽。

賽後夏納相當感慨，「我很想念在溫布頓比賽的日子，三年了，真是很長的時間。」頭二號種子悉數下馬，前列種子之中三號種子只有查比雅（Ons Jabeur）「健在」，這位27歲突尼西亞球手以往從未贏過大滿貫錦標，令到今屆賽事以不失一盤姿態晉級八強的夏納，頓成奪冠大熱。

今晨另一場女單16強賽事，法國華裔新星陳哈莫尼（Harmony Tan）2：6、3：6不敵美國球手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），終結今屆神奇之旅。夏納八強戰會與20歲的安妮絲莫娃爭入四強。夏納與查比雅分別在上、下線，一路過關的話很大機會在決賽相遇。

費達拿今屆溫布頓只能當座上客，看着老對手祖高域表演。（Getty Images）

男子單打16強方面，頭號種子祖高域與二號種子拿度均順利再過一關。兩大天王分列上、下線，能否在決賽相遇，很可能要視乎澳洲「壞孩子」基域奧斯的表現。

這位27歲球手即使未贏過大滿貫，今屆溫布頓愈戰愈勇，第二圈擊敗26號種子卡恩奴域（Filip Krajinović），第三圈再挫四號種子施斯柏斯，今仗他與日越混血美國新星中島（Brandon Nakashima）打足五盤出線八強，有力成為搞局黑馬。

今屆因傷未能參賽的瑞士天王費達拿，尚未言退，40歲的他與多位冠軍人馬在中央場出席溫布頓紀念活動時稱，「我很幸運能在這球場打過很多比賽，能與其他冠軍人馬同在這裏實在太好，這球場給予我最重大的勝仗和敗仗。」

他回想起2001年擊敗七屆冠軍森柏斯一幕，那是他首次在溫布頓中央場獲勝，並視為個人生涯其中一個最喜愛時刻，「他為我們帶來重大啟發，嘗試在這裏跟他一樣成功，努力成為這運動的典範。但願我做到了，我同時希望能回到這裏多一次。」