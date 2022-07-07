溫布頓戰報︱最強夏納回歸闖四強　去年幾乎退役　今屆未失一盤

撰文：吳慕兒
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由世界第一到環球疫情和停不了的傷患，夏納（Simona Halep）迷失了。失去自信的她，曾懷疑自己無法重返巔峰，甚至考慮退役。
經歷艱辛的2021年，更換教練、克服傷患過後重新出發。溫布頓僅列這位2019年冠軍為16號種子，無損她的自信與表現。八強戰又一次出色演出，僅花1小時3分鐘便擊退對手，僅較上一場多花3分鐘。

充滿自信的夏納回來了！2019年冠軍勇闖今屆溫網四強。（Getty Images）

今屆溫布頓至今夏納出戰的5場賽事，全部直落兩盤擊退對手，而且過程均相當輕鬆，加起來合共只花去6個小時。八強戰對手是20號種子安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），比起16強對4號種子巴杜莎一戰，她也只是多花了3分鐘，便以6：2、6：4再過一關，準決賽的對手，將會是4年前轉籍哈薩克的俄羅斯美少女列巴堅娜（Elena Rybakina）。

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夏納去年曾考慮退役。（Getty Images）

看到她今屆溫網表現，難以想像她在2021年底幾乎絕望到考慮引退。她說2021年不停受傷，大大打擊她的表現與自信，曾經想過退役，直到今年3月，聘用曾與莎蓮娜威廉絲合作贏得10座大滿貫錦標的教練梅拿杜古（Patrick Mouratoglou），才重拾對網球的熱愛與信念。

說起這位教練，夏納說：「我們由第一分鐘開始已合得來，作為教練，他的指示很簡單卻超級有力量。」她續稱，「我聽取他跟我說的一切，全是非常好和正面的，我將它們融入訓練之中。」

梅拿杜古的正能量，加上傷患完全康復，夏納重返最佳狀態，「他相信我仍是好球員，那份信心某程度上傳遞給我，讓我再次開始相信自己，有機會再次成為好球員。」

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