網球熱話︱夏納與富豪夫結婚1年內極速離婚　教練被指「第三者」

網球前一姐夏納（Simona Halep）與富豪丈夫艾魯（Toni Iuruc）去年9月才結婚，原定今年11月正式行禮，不料近日二人驚傳已在辦理離婚手續。

30歲的夏納曾贏得溫布頓和法網兩大滿貫，是羅馬尼亞體育界當時得令巨星，一舉一動備受觸目，與商人丈夫艾魯火速離婚，立即引來無限揣測。



網球前一姐夏納與富豪丈夫艾魯2021年9月才結婚，二人成婚不足一年已極速離婚。（網上圖片）

夏納與艾魯在一起已有4年，艾魯接受土耳其傳媒Fanatik訪問時回應，「我與Simona決定分開，不要再追問了，今次是我最後一次公開回應，其餘會交由律師，盡量以最文明方式處理。」

Fanatik同時指出，二人原定今年11月13日舉行盛大婚禮，已邀請300名賓客到著名婚禮場地Sinaia Casino參與。如今婚禮搞不成，夏納已派出律師辦理離婚手續。

夏納突然與丈夫艾魯關係轉淡，被指正是從聘用教練梅拿杜古後開始。（Getty Images）

介入夏納婚姻的「第三者」？

艾魯持有6家跨國公司，身家據指高達17.2億英鎊。另有消息指他本身來自富裕家庭，與母親一起從事房地產業務。夏納是他第三任妻子。外媒指出，二人婚前已簽下協議，因此不會涉及「分身家」問題。

由熱戀、結婚到火速離婚，外界好奇二人關係突變原因。一般猜測是女方事業之故，羅馬尼亞小報甚至認定夏納教練梅拿杜古（Patrick Mouratoglou）是導火線，指後者今年4月跟夏納簽約後，艾魯便再沒有到場支持夏納。今年法網次圈夏納意外負中國球手鄭欽文出局，梅拿杜古承認責任，夏納為對方辯護，並與合作多年的經理人魯錫絲（Virginia Ruzici）分道揚鑣，之後與梅拿杜古的夥伴雲娜斯唐（Nina Wennerstrom）簽約。

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這個講法難以證實，而且極其量是夏納事業上的改變，硬指梅拿杜古為另類「第三者」其實很勉強。夏納據悉在母親要求下，今年8月曾與艾魯一起到希臘度假，希望在當地得天獨厚良辰美景之中解決二人的問題與分歧，不料旅程一完，反令夏納決心與艾魯結束婚姻。

夏納2017年10月進佔世界排名第一，2018年贏得法國網球公開賽，2019年贏得溫布頓，惟之後受傷患困擾排名一度跌出前十。今年四大滿貫表現令人失望，澳網第四圈止步、法網次圈出局，表現最佳的溫布頓戰至四強，剛完結的美網意外首圈負世界排名125位的烏克蘭球手Darija Snihur出局，並隨即在美網後爆出離婚消息。