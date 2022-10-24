羽毛球．丹麥公開賽｜賽會低級犯錯自製尷尬　印尼球手嚇一跳

丹麥羽毛球公開賽男子雙打決賽，上演「印尼內訌」，結果艾費恩／艾迪安圖組合擊敗同鄉奪冠。當兩對印尼組合領獎時，大會竟然犯下低級犯錯，連領獎球手都嚇一跳，最終大會要致歉。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

丹麥公開賽男雙錦標由兩對印尼組合爭奪，艾費恩（Fajar Alfian）／艾迪安圖（Muhammad Rian Ardianto）鬥蘇卡梅利祖（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／費拿迪（Marcus Fernaldi Gideon），兩對組合同為隊友，互相對球路十分熟悉。

今仗戰情十分緊湊，艾費恩／艾迪安圖以21：19先下一城，次局戰至「刁時」，雙方梅花間竹地取分，結果艾費恩／艾迪安圖以28：26奠勝，直落兩局擊敗隊友，勇奪丹麥賽男雙冠軍。

艾費恩與艾迪安圖擊敗同鄉奪得丹麥賽男雙冠軍。（資料圖片／Getty Images）

兩對印尼組合準備領獎時，卻出現極尷尬一幕，當大會宣讀亞軍得主時，司儀將印尼說成馬來西亞，宣讀冠軍時再度口誤。當艾費恩聽到馬來西亞時，不禁嚇一跳，「擘大個口得個窿」，四處張望是否出錯國旗等，連拍手也忘了。

這種國際賽竟然犯下低級錯誤，大會難辭其咎，隨後透過社交網站向兩對印尼組合致歉，強調他們都是來自印尼，並希望球員們及印尼球迷接受他們的道歉。

更多羽毛球相關報道：