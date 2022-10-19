羽毛球．丹麥賽｜李晉熙吳芷柔挫中國組合晉級　大落後下連追6分

羽毛球世界巡迴賽賽季展開，丹麥羽毛球公開賽，香港代表李卓耀在男單打入16強之後，混雙組合李晉熙／吳芷柔亦晉級。



李晉熙／吳芷柔對中國組合郭新娃／張殊賢，則打得較為驚險，先以21：19贏一局，第二局15：21被追平。打到決勝局，更數次後來追上，其中一次落後至11：15時連取6分反超前，雖又戰至19：19，但「李吳配」最終取得關鍵兩分，以21：19鎖定2：1勝局。兩人16強將要對韓國組合、4號種子徐承宰／蔡侑玎。

港隊同日有李卓耀以直落兩局21：18、21：18擊敗印度球手阮日，16強將迎來硬仗，對8號種子、印尼球手基斯堤。伍家朗則在首圈敗予施里簡夫，女雙組合楊雅婷／楊霈霖亦不敵來自中國的頭號種子陳清晨／賈一帆出局。