羽毛球．丹麥賽︱伍家朗首圈遭施里簡夫逆轉出局　康復後狀態一般

香港羽毛球主力伍家朗8月戰世錦賽和日本公開賽期間兩度拉傷，休戰個半月後，前往歐洲參加3站賽事，首站丹麥公開賽卻出師不利，面對印度名將施里簡夫（Srikanth Kidambi）雖以21：17先取首局，但其後以14：21、12：21連負兩局落敗，首圈出局。



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伍家朗（羽毛球）。（資料圖片／高詩琦攝）

丹麥公開賽18日揭開戰幔，傷癒復出的伍家朗不幸被施里簡夫以2：1反勝，未能在這項世界羽毛球巡迴賽超級750賽事晉級。他早前開直播指傷勢並不嚴重，今次賽事傷癒復出，賽後他說今仗發揮未如理想，目前狀態平平。

他表示到歐洲作賽需要較長時間適應，希望之後在法國和德國兩站賽事可以提升表現，打出應有水平。

女雙方面，港隊組合楊雅婷／楊霈霖首圈即遇上頭號種子、中國奧運冠軍組合陳清晨／賈一凡，楊雅婷／楊霈霖首局輸7：21，第二局港隊組合曾五度追平，可惜力戰下仍以17：21再負一局，同樣未能晉級下一圈。