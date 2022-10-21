羽毛球．丹麥賽｜中國混雙組合驚險過關　全場9度發球違例惹爭議

中國羽毛球混雙組合鄭思維／黃雅瓊在丹麥公開賽次圈遇上主場組合，力戰接近1小時才驚險過關。這對中國組合今仗9次被判發球犯規，當中國隊教練向裁判投訴時，丹麥隊助教更出手推開對方，令中國網民非常不滿，即使丹麥隊其後透過微博致歉，但網民們並不買賬。



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中國混雙組合﹑3號種子鄭思維／黃雅瓊在丹麥公開賽次圈，與丹麥主場組合米基臣／索比組合爭入8強。「雅思配」首局以21：10拔頭籌，其後被對手扳回一城，幸好這對中國組合決勝局以21：19奠勝，力戰57分鐘險勝晉級，將與法國組合爭入4強。

中國混雙組合鄭思維／黃雅瓊驚險躋身丹麥公開賽8強。（資料圖片／Getty Images）

戰果以外，今場發球球證的判決成為焦點，來自奧地利的球證今仗9次判罰「雅思配」發球違例，變相9度送分予丹麥組合，引起「主場雞」疑雲，連鄭思為也高呼「不可思議」（Unbelievable）。

中國隊方面當然對判決不滿，教練楊明向主裁判投訴，對方不為所動，丹麥隊助教史達夫加特（Thomas Stavngaard）上前理論，其後更出手推一推楊明，這名中國教練如常返回自己場區，沒有太大反應。

丹麥助教出手推向中國隊教練楊明。（影片截圖）

丹麥羽毛球隊隨後透過微博以中文發文，為事件致歉，並承諾會改善，「非常抱歉，在今天的丹麥羽毛球公開賽混雙比賽中，帶來不愉快的觀看體驗。」道歉過後，丹麥隊強調與中國隊一直保持友好關係，希望今次事件不會令互相有芥蒂。

不過，中國網民對丹麥隊的道歉依然不滿，他們要求肇事教練親口道歉，並在不同的社交網站以英文致歉。

丹麥羽毛球隊發文向中國隊致歉。（微博截圖）

史達夫加特其後接受丹麥傳媒訪問《Sport TV2》訪問時，為自己出手推人的動作解釋，「因為我不懂中文，所以我要以動作告訴他（楊明），『回去好好執教，而非不斷投訴』，或許我的動作是不當，但我認為不該左右球證。」史達夫加特認為發球裁判沒有錯，並大讚對方作出果斷的判決。

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