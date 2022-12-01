世界盃深宵福利︱德國最美WAGs成員　豪放巴西名模大方分享閨房事

世界盃WAGs（女友與太太團）屆屆美女如雲，如果今屆只能嚴選一位，答案毫無疑問一定是德國門將奇雲查普（Kevin Trapp）的巴西名模未婚妻Izabel Goulart。

Izabel身段高挑火辣，大方分享的不止性感照，還有與查普的閨房性事，性格豪放得可愛。



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德國門將奇雲查普的巴西名模女友Izabel Goulart。（Instagram＠IzabelGoulart）

德國隊在今屆賽事頭兩仗演出令人失望，對日本領先1球下被反勝，對西班牙表現有改善，但亦僅1：1迫和強敵，兩場比賽都是由紐亞正選把關，身為後備門將的奇雲查普暫時無用武之地。德國兩戰只得1分，想出線分組最後一仗對哥斯達黎加非勝不可，大戰之前有傳德國大軍讓球員的太太和女友入住球隊酒店，協助德國隊「備戰」。相信Izabel應會把握機會跟奇雲查普共聚。

Izabel曾是內衣品牌Victoria's Secret御用模特兒，2015年與細6年的法蘭克福門將奇雲查普拍拖後，一直愛得火熱。2016里約熱內盧奧運閉幕禮，Izabel穿上巴西嘉年華服飾驚艷全場，華麗模特兒生涯背後，她與查普的愛情隨歲月滋長，二人在2018年夏天訂婚。

Izabel到球場吻賀查普，已成為歐霸名場面。（Getty Images）

她常常入球場支持愛郎，2021/22球季法蘭克福在歐霸賽場一路奮進，查普贏波後一再飛奔到場邊接受Izabel吻賀，成為賽事名場面。Izabel在Instagram上載吻賀愛郎短片，訴說綿綿愛意：「你的快樂是我的一切！！！恭喜你，我的愛人！！」當法蘭克福歐霸封王，查普溫柔地將獎牌掛到Izabel身上，隔着屏幕也感受到他們之間濃濃情意。

Izabel與查普的愛情故事：

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她對二人性事毫不忌諱，大膽公開閨房樂，「Kevin跟我常常做愛，一個星期4至5次。不過假如他輸掉重要賽事，就算我打扮得美美的、做了美甲和穿上最漂亮內衣，也不會行房。」

查普或許不是全球最著名或收入最高的球星，但他擁有如此深情又漂亮的另一半，實在教全球人類羨慕又妒忌。

德國國家隊身處2022世界盃分組賽哪一組，同組有哪些對手？ 德國隊身處E組，同組對手包括：西班牙、日本和哥斯達黎加。 德國曾贏過多少次世界盃冠軍？ 4次，德國先後在1954、1974、1990及2014年世界盃封王。

可能是今屆世界盃最美WAGs成員：