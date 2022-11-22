世界盃太太團︱馬古尼英格蘭重生全賴最強段盾　被世界遺棄仍有她

英格蘭中堅、曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire），一個曾被世人唾棄的名字。曾被視為英格蘭最佳中堅，想不到2019年8000萬英鎊身價加盟曼聯，卻令生涯墮入谷底。他的名字天天見報，好事不多，恥笑的一大籮，不止英國小報不放過，全球KOL與網民「集體欺凌」，甚至曼聯自家球迷也視他為戰犯。

任憑心臟強大，也難以敵過眾人圍插，他與家人甚至因而受到死亡恐嚇。在曼聯，今季他已失去正選，事業陷入最低潮，今屆世界盃一眾好事之徒等待他出醜，馬古尼卻如火鳳凰般重生——英格蘭首仗對伊朗助攻助守八面玲瓏，次輪對美國更是一柱擎天，以一己之力助英軍保住清白之身，表現令人眼前一亮。

一個曾經落到場做什麼都錯的人，何以能夠從低谷中重生？全因他背後有個最強大後盾——身邊還有一個不離不棄的她，令馬古尼深深感受到，就算被世界遺棄也不可怕。



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馬古尼與另一半Fern Hawkins在法國酒莊舉行浪漫婚禮。（Instagram＠Harry Maguire）

英國一線職業足球員個個是打工皇帝，人工幾乎冠絕各行各業，生活奢華，身邊的另一半不少都是模特兒或女明星，每逢英格蘭國家隊出賽，球員太太及女友（WAGs）組成的浩浩蕩蕩美女打氣團，均是備受傳媒注目的焦點。

馬古尼的太太Fern Hawkins，擁有女明星一樣的標緻美貌和玲瓏浮凸身材，不過二人相識於微，當年他仍是錫菲聯學徒球員，沒有跡象顯示日後會成為人所皆知的球星。那一年，她16歲，他亦只得18歲。

2011年，她16歲，他18歲，馬古尼與另一半Fern Hawkins一吻定情。（Instagram）

看着丈夫一路由錫菲聯青年軍踢上一隊，繼而在侯城、李斯特城發光發亮，到以打破後衛世界紀錄轉會費加盟曼聯，她總是在他身邊默默支持與鼓勵，比誰都感到驕傲自豪。無論是他的生涯高峰與低谷，Fern Hawkins也在馬古尼身邊送上最窩心的支持。

正當大部分WAGs紛紛在Instagram上載自己打扮得美美的造型照，Fern Hawkins的IG內充斥着與馬古尼的點點滴滴，一張合照加上簡單一句：「我的世界」（My World），盡顯濃濃愛意。

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馬古尼與Fern Hawkins的愛情故事：

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英格蘭WAGs成員大都是明星、歌手或模特兒， Fern Hawkins卻有自己的事業。2017年她在科學及物理治療學系以一級榮譽畢業，成為物理治療師，及後才轉行當上博客。即使有學識、有事業，在她心目中，他就是她的世界，事事以丈夫為先，義無反顧地愛着他。

2018年二人在浪漫的巴黎鐵塔前許下愛的承諾，馬古尼加盟曼聯，榮登全球最高身價後衛，以為踏上生涯高峰，誰知是步入事業危機的「魔鬼之吻」。成為隊長後，他屢次在場上犯下低級失誤，淪為恥笑對象。

事業上總總不如意，幸好回到家中，得到另一半接納與支持。二人育有一子一女，家庭成為馬古尼避過世人圍攻的喘息空間，也是他撐下去的動力。 Fern與馬古尼今年終於步入教堂，在英國成婚後，再到法國美麗的酒莊Chateau de Varennes內的教堂舉行婚禮。二人提早3個星期前，已在當地為婚禮作準備，Fern Hawkins當時上載一張寫上「未來馬古尼太太」的頭紗照片，滿足的笑臉幸福滿瀉。

馬古尼的美麗另一半：

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相識、相知、相伴、相愛12年，二人今年6月踏進禮堂，美麗如昔的Fern Hawkins，在法國浪漫酒莊成為馬古尼夫人。

大婚之日，IG內鮮有談情說愛帖文的馬古尼，上載一張教堂前親吻已成為他妻子的Fern Hawkins合照，寫上：「22年6月25日，我永遠不會忘記的一天」（25.06.22 A day I’ll never forget ❤️）。

或許他不英俊，球場上的表現也未達到曼聯以至英格蘭球迷心目中的水平，在Fern Hawkins心目中，卻是最佳丈夫與孩子的爸。

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