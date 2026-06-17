世界盃太太團︱美斯9歲對她一見鍾情　安東莉娜令他無視一切誘惑

美斯（Lionel Messi）在世界盃2026的J組分組賽對阿爾及利亞連中三元，刷新C朗拿度保持的最年長球員在世界盃決賽周大演帽子戲法的紀錄。即將踏入39歲的美斯，長年在球場馳騁而能維持驚人的高水平，身邊的另一半當然有不少功勞。

每屆世界盃一大看點，少不了球員身邊樣子標緻身材火辣的另一半，她們大都是名模、演員或歌手，猶如名成利就後輕易得到的戰利品。相比之下，這位阿根廷球王與太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）兩小無猜的愛情故事，更顯珍貴。

身為全球最受注目、收入最高的足球天王巨星，美斯每天面對種種誘惑總是不為所動，單是這份專一與深情，足以教人動容。



阿根廷球王美斯（Lionel Messi）與太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）。（Instagram）

9歲相遇 美斯對她一見傾心

美斯不止對足球和母會巴塞隆拿情深一往，對另一半的態度也是如此。9歲那年，他到朋友史加利亞（Lucas Scaglia）家中打機，遇上8歲的安東莉娜，初次見面，想不到情定一生。

紀錄片《Messi》重提這一幕：當美斯看到她時，整個人動彈不得，隨即問史加利亞：「她是誰？」那兩天美斯雙眼再沒有離開過她。安東莉娜是史加利亞的表妹，美斯問她：可以當他女朋友嗎？又寫情信給她：「有一天，我們會訂婚。」安東莉娜當時只想跟他做朋友，沒有答應美斯要求，二人遂展開一段青梅竹馬的友誼。

美斯與太太安東莉娜的愛情故事由兩人小時候開始。（Instagram）

分隔兩地 一切由友情開始

美斯11歲時患上成長荷爾蒙缺乏症（Growth hormone deficiency），這個足以摧毀他球員生涯的病症，無論家人或是所效力的紐維爾舊生隊均無力支付每月1000美元的醫藥費。父親Jorge購買的醫療保險，只能夠支持兩年費用，他13歲那年，一家人通過加泰隆尼亞的親戚為美斯搭路到巴塞青訓基地拉瑪西亞試腳，巴塞隆拿收容了他，成就一代傳奇，同時令他與安東莉娜分隔兩地。

美斯沒有因此忘記她，二人用ICQ保持聯絡，雖不太緊密，但每次美斯回家鄉，也會與安東莉娜見面。轉捩點是2005年安東莉娜一好友交通意外離世，情緒低落至數天沒有上學，美斯知道後立即飛回阿根廷陪伴在側加以安慰，關係愈行愈近。

美斯太太安東莉娜。（Instagram）

那時美斯在巴塞開始冒起，安東莉娜身邊已有男友，美斯真誠、單純的陪伴，令安東莉娜深受感動，覺得有些感覺，只能在美斯身上找到。安東莉娜後來與拍拖3年的男友分手，那位前度幽默回應：「至少她是為了美斯而拋棄我。」

安東莉娜留在阿根廷大學讀牙醫，美斯回西班牙在綠茵場馳騁，直到2007年安東莉娜滿21歲，才私下向朋友承認與美斯拍拖。2009年美斯在電視訪問公開承認已有女朋友，為保護女友沒有公開女方身份，只說她遠在阿根廷。遠距離無阻戀情萌芽，安東莉娜常到巴塞隆拿探望，2010年移居西班牙放棄在阿根廷的一切，與美斯展開同居生活。

▼美斯太太安東莉娜也有自己事業，並非只是美斯背後女人▼

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相愛多年美斯為她無視一切誘惑

身為史上其中一位最偉大足球員的另一半，安東莉娜卻對足球無感，美斯多次在訪問中笑言：「當我回家說：『我射入了兩球或大演帽子戲法』，她完全不感興趣。」或許正因如此，美斯回到家才可把足球放下，完全放鬆。

二人育有三子，長子Thiago、次子Mateo和幼子Ciro，2017年在家鄉羅沙里奧共諧連理。這些年來，不少美女主動撲向美斯，他總是不為所動。巴塞隆拿球星碧基（Gerard Pique）與拉丁歌后Shakira的11年情告終，盛傳是因為男方偷食「斷正」所致，「美臀小姐」（Miss Bum Bum）歌迪絲（Suzy Cortez）向傳媒講述自己與碧基的結識過程，大爆男方向她傳送露骨短訊的同時，同時揭出巴塞陣中只有兩個球員清白。

「只有兩個巴塞球員從未傳任何東西給我，他們是美斯與古天奴。他們是偉大的丈夫，非常尊重太太。」這只是其中一個例子，說明美斯對安東莉娜的專一與深情，也是球壇極罕有面對種種誘惑不為所動的異數。

▼美斯全家福，安東莉娜勁練瑜伽變辣媽▼

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2019年美斯寫了封情信給太太，一字一句盡顯對安東莉娜的深情：

安東莉娜，你是我的一切——你是了不起的伴侶，總是能夠了解我的感受，尤其在困難的時候。你是個了不起的女人，一個很少情緒不佳、總是開心快樂的神奇女子。我們在一起已經11年，認識的日子更加長，一切在我們童年時已開始，我們立即愛上對方，這就是人們說的一見鍾情。我可以肯定的一件事是，安東莉娜，世上沒有任何物事較你更漂亮，我深愛着你。 美斯

美斯對安東莉娜情深一往。（Instagram）

他在信中提到，分隔兩地的一段日子，溝通來得不易，電郵、長途電話和信件當時全部都很昂貴，難以維持關係。幸好二人通過考驗，組織家庭，也令美斯習慣向安東莉娜寫情信。

信末美斯更寫道：

當我輸掉比賽後回家，我只在乎你們4個。輸掉比賽總是令我十分沮喪，但比起你們，輸贏不算什麼。從前當我輸掉比賽，會把自己反鎖房內不吃不喝，現在全賴有你，我發現世間有很多事比足球更重要，就是我的家庭。我的目標不再是更多金牌或歐聯冠軍，而是與你們一起變老。 美斯

或許世上已無童話，美斯與安東莉娜的戀情經歷時間和地域考驗，開花結果，不啻是世上難得的美事。

安東莉娜帶同三子在觀眾席陪伴他走過2022世界盃整趟旅程，見證愛郎登頂圓夢。（Instagram）

上屆帶3子見證愛郎登頂 美斯2026再戰二人恩愛如昔

美斯在2022世界盃前，事先張揚是最後一屆，安東莉娜帶同三子在觀眾席陪伴他走過整趟旅程，見證愛郎登頂圓夢。美斯與太太和三子在球場內溫馨慶祝，安東莉娜之後在Instagram留下一句：「我的冠軍」，已見情意綿綿，另文再寫道：「多謝你教我們不要放棄」，更成為大家祝賀美斯的金句。

美斯之後改變心意，再戰2026世界盃，安東莉娜再次帶同已長高不少的兒子們為阿根廷打氣，並在社交媒體分享帖文，美斯隨即以一句：「我愛你」回覆，依然恩愛如昔。