世界盃太太團︱卡尼與太太青梅竹馬　愛情故事由碧咸合照說起

人生廿歲出頭，相伴十多年華，同學間的友誼，共行成長，分享快樂，互訴哀愁，何時泛起漣漪？一刻心跳衝動，拖起對方的手，踏入人生新一頁。這是否你經歷過的愛情故事？這正是英格蘭國家隊隊長哈利卡尼（Harry Kane）與太太姬蒂（Kate）的真人真事。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃賽程2022｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

2005年一次宣傳活動上，碧咸擁着兩個小朋友，他們正是哈利卡尼與太太Kate。（Instagram截圖）

與萬人迷的淵源

2005年，倫敦三一浮標碼頭（Trinity Buoy Wharf）一個足球宣傳活動上，英格蘭足球隊隊長碧咸擁着兩個小朋友合照。當時有誰能料想得到，萬人迷身前的小胖子能成為三獅軍團隊長，14年後結婚對象正是照片中的女孩。

哈利卡尼的奮鬥故事，大家也許都會記得。當年他被阿仙奴少年隊嫌棄而轉投熱刺。經過多年努力、多次外借，終於憑表現踢出一片天地。回看14年前這張照片，胖胖的卡尼，較同齡的Kate還要矮，當然男孩子較遲發育，但可以想像他在同齡少年隊之中，不會太突出。

卡尼與Kate青梅竹馬，相知相愛多年。（Instagram）

在倫敦長大的碧咸，一直是卡尼的英雄，他們的淵源，遠早於這張照片。卡尼8、9歲的時候，效力的當地少年隊Ridgeway Rovers，也是碧咸年少時效力的第一間球會，之後萬人迷轉投熱刺少年隊，至1991年才離開倫敦，加盟曼聯。碧咸本人和父親泰德均是曼聯球迷，但外公是熱刺超級擁躉，外孫未出生已買定熱刺小球衣等待他穿上。

不單如此，碧咸就讀的中學Chingford Foundation School，也是卡尼的母校。他與Kate Goodland正是中學同學，他們最初是無所不談好友，漸漸由朋友升格為情人，2017年他在巴哈馬度假跟Kate求婚成功後曾說過：「如果我現在仍是單身，你永遠不會知道跟你一起的人是否因為正確的原因。是為了金錢嗎？你永遠不會知道。因此能擁有一個青梅竹馬，實在是我的幸運。」

卡尼與Kate的愛情故事：

+ 2

青梅竹馬小確幸

姬蒂不是歌星名模，只是一個平凡的女孩，她唸小學及中學到大學，畢業後找份安穩的工作，但在她的人生路上，遇上了哈利卡尼，令一切變得不平凡。他們青梅竹馬，識於微時，一起在東倫敦的小學Larkswood Primary唸書，之後又一起升讀Chingford Foundation School，做了很多年同學。

卡尼在熱刺的訓練場上努力時，姬蒂也向運動的方向奮鬥，她到大學唸運動科學，畢業後成為一名體能導師。雖然有個球星男友，但姬蒂沒有打算做闊太，卡尼說：「她也想有自己的人生，她去讀大學，一直很努力。」

哈利卡尼獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），Kate當然陪伴着他。（Getty Images）

他們第一個孩子、女兒Ivy 2017年1月出世，那年夏天卡尼求婚成功。2018年夏天次女Vivienne Jane出生，兩人在2019年共諧連理，幼子Louis 2020年底出生，卡尼一家一年一喜訊。他深情地訴說：「我擁有好的家人及好的朋友，無論我順境逆境，他們都會聽我傾訴，這是十分重要的。」

卡尼在Instagram上載婚照時，甜蜜的附上一句：「終於跟我最佳好友結婚了，我愛你。」（Finally got to marry my Best Friend! I love you.）。他對愛妻總是讚口不絕：「她一直希望做她自己的事，她繼續升讀大學，非常努力工作。我有個美滿的家庭，他們讓我腳踏實地，跟我一樣勤力工作，讓我有今日的成就。」

他認為有一個關係親密的家庭和一班好朋友極其重要，「當事情不順利的時候，你可以有傾訴對象，而當事情順利的時候，有人跟你一起分享。」兩人的戀情，由中學時代開始：「在學校的時候，她是我的好友。我們無所不談，之後漸行漸近，一切由那時候開始。她見證我整個球員生涯，當然她也覺得那有點瘋狂。」

為何卡尼會這樣說？聽聽Ridgeway Rovers會長馬素爾（Ian Marshall）的話便知，「哈利大概8、9歲的時候開始踢吧，但他不斷回來。他去過阿仙奴，但他們讓他離開。他也曾在熱刺試腳，但沒有簽入他。之後他到屈福特，取得一些入球之後，熱刺終於簽下他了。其餘已是歷史，不過他在轉會中途一直跟我們在一起。」

這家由志願人士成立的小球會，由一班義工組成，最初目標只為青少年遠離黑社會和毒品，能先後為碧咸、哈利卡尼和唐辛打好基礎，純屬意外。正因碧咸與熱刺和卡尼的淵源，當熱刺首度晉身歐聯決賽前，萬人迷特別前往訓練基地探班，跟自己的第二愛隊和中學、母會兼英格蘭師弟卡尼打氣，可惜熱刺最終未能完成首奪歐聯冠軍創舉。