世界盃太太團︱卡尼與太太青梅竹馬　愛情故事由碧咸合照說起

人生廿歲出頭,相伴十多年華,同學間的友誼,共行成長,分享快樂,互訴哀愁,何時泛起漣漪?一刻心跳衝動,拖起對方的手,踏入人生新一頁。這是否你經歷過的愛情故事?這正是英格蘭國家隊隊長哈利卡尼(Harry Kane)與太太姬蒂(Kate)的真人真事。



2005年一次宣傳活動上,碧咸擁着兩個小朋友,他們正是哈利卡尼與太太Kate。(Instagram截圖)

與萬人迷的淵源

2005年,倫敦三一浮標碼頭(Trinity Buoy Wharf)一個足球宣傳活動上,英格蘭足球隊隊長碧咸擁着兩個小朋友合照。當時有誰能料想得到,萬人迷身前的小胖子能成為三獅軍團隊長,14年後結婚對象正是照片中的女孩。

哈利卡尼的奮鬥故事,大家也許都會記得。當年他被阿仙奴少年隊嫌棄而轉投熱刺。經過多年努力、多次外借,終於憑表現踢出一片天地。回看14年前這張照片,胖胖的卡尼,較同齡的Kate還要矮,當然男孩子較遲發育,但可以想像他在同齡少年隊之中,不會太突出。

卡尼與Kate青梅竹馬,相知相愛多年。(Instagram)

在倫敦長大的碧咸,一直是卡尼的英雄,他們的淵源,遠早於這張照片。卡尼8、9歲的時候,效力的當地少年隊Ridgeway Rovers,也是碧咸年少時效力的第一間球會,之後萬人迷轉投熱刺少年隊,至1991年才離開倫敦,加盟曼聯。碧咸本人和父親泰德均是曼聯球迷,但外公是熱刺超級擁躉,外孫未出生已買定熱刺小球衣等待他穿上。

不單如此,碧咸就讀的中學Chingford Foundation School,也是卡尼的母校。他與Kate Goodland正是中學同學,他們最初是無所不談好友,漸漸由朋友升格為情人,2017年他在巴哈馬度假跟Kate求婚成功後曾說過:「如果我現在仍是單身,你永遠不會知道跟你一起的人是否因為正確的原因。是為了金錢嗎?你永遠不會知道。因此能擁有一個青梅竹馬,實在是我的幸運。」

卡尼與Kate的愛情故事:

青梅竹馬小確幸

姬蒂不是歌星名模,只是一個平凡的女孩,她唸小學及中學到大學,畢業後找份安穩的工作,但在她的人生路上,遇上了哈利卡尼,令一切變得不平凡。他們青梅竹馬,識於微時,一起在東倫敦的小學Larkswood Primary唸書,之後又一起升讀Chingford Foundation School,做了很多年同學。

卡尼在熱刺的訓練場上努力時,姬蒂也向運動的方向奮鬥,她到大學唸運動科學,畢業後成為一名體能導師。雖然有個球星男友,但姬蒂沒有打算做闊太,卡尼說:「她也想有自己的人生,她去讀大學,一直很努力。」

哈利卡尼獲頒大英帝國員佐勳章(MBE),Kate當然陪伴着他。(Getty Images)

他們第一個孩子、女兒Ivy 2017年1月出世,那年夏天卡尼求婚成功。2018年夏天次女Vivienne Jane出生,兩人在2019年共諧連理,幼子Louis 2020年底出生,卡尼一家一年一喜訊。他深情地訴說:「我擁有好的家人及好的朋友,無論我順境逆境,他們都會聽我傾訴,這是十分重要的。」

卡尼在Instagram上載婚照時,甜蜜的附上一句:「終於跟我最佳好友結婚了,我愛你。」(Finally got to marry my Best Friend! I love you.)。他對愛妻總是讚口不絕:「她一直希望做她自己的事,她繼續升讀大學,非常努力工作。我有個美滿的家庭,他們讓我腳踏實地,跟我一樣勤力工作,讓我有今日的成就。」

他認為有一個關係親密的家庭和一班好朋友極其重要,「當事情不順利的時候,你可以有傾訴對象,而當事情順利的時候,有人跟你一起分享。」兩人的戀情,由中學時代開始:「在學校的時候,她是我的好友。我們無所不談,之後漸行漸近,一切由那時候開始。她見證我整個球員生涯,當然她也覺得那有點瘋狂。」

為何卡尼會這樣說?聽聽Ridgeway Rovers會長馬素爾(Ian Marshall)的話便知,「哈利大概8、9歲的時候開始踢吧,但他不斷回來。他去過阿仙奴,但他們讓他離開。他也曾在熱刺試腳,但沒有簽入他。之後他到屈福特,取得一些入球之後,熱刺終於簽下他了。其餘已是歷史,不過他在轉會中途一直跟我們在一起。」

這家由志願人士成立的小球會,由一班義工組成,最初目標只為青少年遠離黑社會和毒品,能先後為碧咸、哈利卡尼和唐辛打好基礎,純屬意外。正因碧咸與熱刺和卡尼的淵源,當熱刺首度晉身歐聯決賽前,萬人迷特別前往訓練基地探班,跟自己的第二愛隊和中學、母會兼英格蘭師弟卡尼打氣,可惜熱刺最終未能完成首奪歐聯冠軍創舉。