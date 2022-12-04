世界盃深宵福利︱英格蘭WAGs最美新成員　遊走兩大球星的金髮美女

英格蘭WAGs（女友及太太團）陣容相對「平實」，中堅艾歷迪亞（Eric Dier）月前爆出新戀情，對象是南非模特兒Anna Modler，立即英軍太太團顏值「實力大增」。



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南非模特兒Anna Modler與英格蘭守將艾歷迪亞蜜運中，令英軍WAGs「實力大增」。（Instagram＠annamodler）

現年24歲的Anna熱愛足球，不時在社交媒體分享入場觀戰的照片，近月她成為熱刺主場常客，英國《太陽報》今年9月下旬報道指，她正與熱刺守將艾歷迪亞熱戀中，該報引述一友人稱：「Eric與Anna非常開心，他們常常見面，Eric跟朋友說這幾星期實在太美妙——重返英格蘭國家隊，並且跟一個曾與阿仙奴球星在一起的漂亮女孩拍拖。他的入球停不了，更射入一球世界波。」

英格蘭WAGs最美新成員Anna Modler：

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美女愛球星，金髮碧眼的Anna前度正是曾效力阿仙奴4年的阿歷士山齊士（Alexis Sánchez），不過二人在一起時，「山神」其實已轉投曼聯。

她並無公開認愛，只是2020年疫情高峰期英國封城期間，Anna上載一張與兩隻金毛尋回犬的合照，被球迷認出是「山神」的寵物狗，才讓戀情曝光。

英格蘭守將艾歷迪亞（右），戀上「山神」前女友Anna Modler。（Getty Images）

她與「山神」的一段已成為過去，《太陽報》報道聲稱，「Anna很迷戀迪亞，她告訴友人Eric很可能是『真命天子』。」二人感情果然一日千里，蜜運才兩個月，早前Anna上載南與迪亞相擁的甜蜜合照，手上多了枚訂婚戒指，加上一句圖片說明，「我說了我願意」，升級做未婚夫妻。

前度是阿仙奴一代球星，未婚夫迪亞效力槍手北倫敦宿敵熱刺，遊走兩大球星之間，或許她要慶幸前度山齊士代表的智利，未能晉身2022世界盃決賽周，讓她可以避免尷尬，專心為迪亞和英格蘭打氣。