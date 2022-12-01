世界盃深宵福利︱夏維斯索爆青梅竹馬女友　德國前鋒最強加油站

2022世界盃德國前線最受注目的球員，首推效力英超車路士的夏維斯（Kai Havertz）。這個23歲球星高大帥氣，女友Sophia Weber標緻可人，同時亦身材火辣。二人自小青梅竹馬，由好友升格為戀人，不變的是她總是站在他身邊送上支持。



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德國前鋒夏維斯女友Sophia Weber。（Instagram＠sophiaaemelia）

德國隊今屆賽事頭兩仗演出在水準之下，對日本領先1球下被反勝，對西班牙表現有改善，但亦僅1：1迫和強敵。德國前線星將缺乏，令夏維斯更為重要，可惜這位車路士鋒將對日本一仗表現沉寂，在球隊被追平1：1時被換出，之後德國更以1：2遭日本反勝。夏維斯對西班牙一役坐冷板，未被派上陣。



德國兩戰只得1分，想出線分組最後一仗對哥斯達黎加非勝不可，大戰之前有傳德國大軍讓球員的太太和女友入住球隊酒店，協助德國隊「備戰」，此時的夏維斯可能正需要Sophia陪伴，為他打氣重拾鬥志。

夏維斯與Sophia由兩小無猜的童年好友，漸行漸近到成為對雙戀人，即使口中不說，卻不時在社交媒體分享與Sophia的甜蜜生活點滴。無論是Sophia穿上德國隊球衣與夏維斯合照，還是二人一起改裝扮演《哈利波特》角色，也掩蓋不了那份情意與默契。

夏維斯與女友Sophia的愛情故事：

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夏維斯2020年夏天加盟車路士初期，表現未如預期，一段低迷日子，全賴身邊有Sophia支持與守護。任職模特兒的Sophia，社交媒體分享的照片不多，偶爾也會公開親吻合照曬恩愛，今年6月夏維斯生日時，Sophia上載一張二人手拖手散步的黑白照，簡單一句：「生日快樂我的愛人（Happy Birthday mi Amor）」，對生活低調的夏維斯而言就已足夠。

德國在2022世界盃首場賽事何時踢，對手是誰？ 德國首場分組賽在11月23日香港時間晚上9時進行，對手是日本。 德國對上一次贏得世界盃是哪一年？ 2014年。