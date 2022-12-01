世界盃太太團︱迪布尼宅男變巨星　全靠老婆發功助他破繭而出

比利時領軍人物奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne），被視為現今足球最佳中場之一，也是2022世界盃其中一位矚目巨星。他晉身頂級球員之路卻不平坦，或者應該說，只差一點他的天份已被極度內向的性格埋沒。

他有今天，全賴身邊的太太Michele。



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世界盃太太團︱比利時巨星迪布尼說，他有今天成就，全賴身邊的太太Michele。（Instagram＠lacroixmichele）

迪布尼曾在The Players' Tribune剖白，「我自小已極度安靜和害羞，沒有遊戲機，也沒有親密朋友，一直只會借足球表達自己。」球場內外的他，完全是兩個截然不同的人，過度內向為他帶來人生慘痛的第一課——被拋棄。

迪布尼14歲那年，在亨克嘗到被寄養家庭放棄的苦楚。（網上圖片）

慘嚐人生痛苦第一課

14歲那年，他有機會到比甲球會亨克（Genk）屬下足球學校受訓，那兒離他的家太遠，第一年要住宿舍，第二年跟另外兩個隊友入住寄養家庭，「大部分時間仍是自己一個人，我自己覺得一切OK，學習成績理想，足球也踢得很好，沒有打鬥，沒有問題。」一年過去，他放暑假回家，寄養家庭成員對他說，「假期後見」，一返到屋企，竟看到母親在哭泣，迪布尼以為有誰死了，追問下她說：「那個寄養家庭不想你回去」，他不明所以，「他們說你太靜，不能跟你互動，很難相處。」

消息令他十分震驚，「那家庭從未當面跟我說，一直也無問題，我只是留在自己房間內，沒有騷擾任何人。他們像沒事人一樣跟我告別，然後通知球會他們不想再收留我。」這件事對迪布尼生涯有重大影響，「我當時不是個巨星什麼的，球會忽然覺得我有問題，通知我父母他們不會為我找另一個寄養家庭。」他要到另一間設備較差的宿舍住，說是宿舍，其實更像是麻煩男孩收容所。

暑假後歸隊，迪布尼剛升上預備組，他形容自己那時仍寂寂無名，寄養家庭事件點起他內心一團火，自此拼命操練，之後一場比賽他被列後備，下半場入替後那團怒火令他入完一球又一球，他半場連入5球，兩個月後升上一隊。發展至此，亨克突然又跟他父母說願意付錢幫他找寄養家庭，某天那個放棄他的寄養家庭父母到球會跟他說「一切只是誤會，我們希望你回來」，小小年紀，迪布尼已感受到足球圈如何跟紅頂白，他斷然拒絕回到傷他甚深的寄養家庭，「你將我丟在垃圾房，現在我踢出成績，又想我回去？不了。」

初嚐戀愛滋味的迪布尼，慘被老友高圖爾斯撬牆腳。（網上圖片）

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被好友女友齊背叛

到少年十五二十時，情竇初開，不擅辭令讓他經歷另一種慘痛——被背叛。他與細他一年的比利時同鄉高圖爾斯（Thibaut Courtois）一同效力亨克少年隊，之後又前後腳加盟車路士，自然成為好友。當時迪布尼有一個拍拖3年的女朋友Caroline Lijnen，可是被高圖爾斯橫刀奪愛。

原本公眾並不知道這件事，迪布尼其後在自傳中披露此事，Caroline亦打破沉默，向傳媒指出是因為迪布尼搭上她昔日閨密在先，並訴說高圖爾斯如何在約會中對她溫柔備至，又為她下廚煮晚餐，「那是三年來Kevin也沒有給予我的，我一下子跟他撻着了。」

事件曝光後，時任比利時國家隊主帥韋莫斯被指曾詢問迪布尼，是否有需要把高圖爾斯逐出國家隊，「我不認為我有權去說，因他做錯一件事便不能代表國家隊，他是個好龍門，所以我回答他應該留隊。」他在自傳中稱，「我仍不能相信高圖爾斯做的『好事』，不過我們繼續專業地一起工作。」

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迪布尼不擅辭令，得罪車路士上司摩連奴，結果被賣走。（Getty Images）

車路士夢醒時份

2011年古圖爾斯加盟車路士，數個月後，迪布尼亦轉投這支英超球會。他深知實力未足以立足藍軍，2012年抓緊外借德甲球會雲達不來梅的機會，表現搶眼，回到車路士時，已有數支德國球會想簽他，包括當時由高普執教的多蒙特。時任藍軍主帥摩連奴一個訊息叫他留隊，4場季前熱身賽有兩場打正選，滿以為機會來臨，原來一切只是假象。

他不知道什麼原因，機會突然又消失，傳媒盛傳他跟摩連奴關係不佳，迪布尼苦笑，「我跟摩連奴加起來只曾面對面談過兩次」。在車路士，他說自己「彷彿不存在」，21歲的他茫然不知所措，到盃賽有份落場時不在狀態，被摩連奴傳召入辦公室「照肺」，迪布尼不擅長溝通的弱點，再次表露無遺。

摩連奴提出數據，指他表現不及韋利安、奧斯卡、馬達等隊友，他反駁說自己的出場機會遠不及他們，當摩連奴跟迪布尼說，「如果馬達離隊，你會由隊中第六選擇，升上第五選擇」，迪布尼毫不領情，「我覺得球會不想我留下來，我只想踢足球，寧願你賣走我。」由比甲到英超，期間外借不來梅打響名堂，他在車路士未留下任何足印便離開，為球員生涯添上疑問。前路茫茫之際，迪布尼遇上她，並且改變一切。

天下間相信只有太太Michele，可以令迪布尼如此放鬆。（Instagram＠lacroixmichele）

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朋友幫手DM遇上她

這個不折不扣的宅男，連追女仔的方式也「毒」過人。他外借不來梅的時候，Twitter帳戶只有數千追隨者，迪布尼發出一個有關比賽的悶蛋帖文，竟獲一個漂亮的女孩子讚好。一個好友發現後，叫他向女孩傳訊息，害羞的迪布尼斷然拒絕，「人們不會喜歡我，他們不明白我，她不會回應。」

身為他老友，當然不會理會，「他搶走我個電話，傳出訊息。幸好他這樣做，她回覆了。」接着數個月迪布尼與女孩以訊息交流，最終成為他的另一半，「那真是一件美麗的事，她在各方面改變我的生命。老實說，如果沒有她，我真的不知道一切會如何。」

遇上她之後，迪布尼一點一點從蠶繭中慢慢走出來，「我從不敢大聲表達自己，全靠她幫助我一步步成長。」他認為，外界以WAGs（Wives and Girlfriends／太太及女友團）來標籤球員的另一半，實在太過失禮，「我太太是我生命中最重要的人，她19歲的時候犧牲一切來到我身邊，幫我追逐夢想。我們一起走這趟旅程，某程度上我在依賴她。」

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有她在旁 破繭而出

迪布尼不擅長社交，「她常常令我走出自己的硬殼，跟其他人溝通，事實上，她處理每件事的方式也很出色。」2015年夏天，當他要為前途作出抉擇，轉會消息滿天飛，兵荒馬亂之際，太太Michele懷孕了。

二人在壓力重大期間迎接新生命，Michele一度病倒，他們幾乎以為保不住BB，「對上一分鐘，腦海中只有轉會的事情，突然之間，整個世界逆轉了。」幸好最後母子平安，「我人生頭23年，足球或許佔據得太多，但當我遇上妻子，尤其是第一個兒子出生後，我不再孤身一人。」

「當我們展開家庭生活，然後我加盟曼城，一切開始起飛。」一個全心全意支持他的另一半，一個美滿家庭，成就今日的神級中場迪布尼。2018世界盃帶領比利時得到歷來最佳的季軍，這支「歐洲紅魔」能否首度捧起大賽獎盃，關鍵正在迪布尼身上。他已經31歲，今屆世界盃相信是比利時黃金一代有望爭冠的最後機會。

他或許永遠不能口若懸河，然而他對妻子忠實又懂感恩，也是個顧家的好爸爸，比賽期間和賽後不妨留意一下，會否看到Michele和迪布尼兒子們為他打氣。