歐聯晉級球隊一覽｜英超德甲最威水全出線　AC米蘭8年來首躋16強

歐聯分組賽完成最後一個賽日，16強終於誕生，衛冕的皇家馬德里﹑車路士及曼城皆以勝仗鎖定小組首名，巴黎聖日耳門報捷卻跌落次名。



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今季歐聯16強誕生。（歐聯Twitter截圖）

歐聯最後一個賽日，餘下兩個出線名額。E組的AC米蘭與薩爾斯堡對撼，結果憑基奧特梅開二度，加上拉迪高歷及美斯亞斯各建一功，主場贈對手4蛋，同時拿下出線資格，8年來首度躋身歐聯淘汰賽。

F組方面，RB萊比錫與薩克達交手，只要萊比錫不敗也足以出線，結果作客4球大勝，與皇馬攜手闖入16強。

早已穩奪小組首名的曼城及車路士，在主場分別力克西維爾及薩格勒布戴拿模；皇馬則以5：1大勝些路迪，3支勁旅奪首名出線資格。

16強名單順利誕生，英超及德甲最威水，4支參賽隊伍全數晉級，佔據16強的一半名額，意甲亦有3支球隊出線，而衛冕的皇馬卻最孤獨，成為了今屆唯一晉級的西甲球隊。

歐聯16強對賽抽籤將於下周一（7日）香港時間晚上7點進行。

歐聯最後16強：

小組首名：拿玻里（A組）﹑波圖（B組）﹑拜仁慕尼黑（C組）﹑熱刺（D組）﹑車路士（E組）﹑皇家馬德里（F組）﹑曼城（G組）﹑賓菲加（H組）

小組次名：利物浦（A組）﹑布魯日（B組）﹑國際米蘭（C組）﹑法蘭克福（D組）﹑AC米蘭（E組）﹑RB萊比錫（F組）﹑多蒙特（G組）﹑巴黎聖日耳門（H組）



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