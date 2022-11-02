歐聯｜孫興慜受傷需攙扶離場　對利物浦勢缺陣　名宿轟世界盃時機

距離韓國首場世界盃賽事僅餘23日，惟「太極虎」靈魂人物孫興慜在熱刺作客馬賽的歐聯分組賽中受傷，即時被換走。



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馬賽對熱刺一戰到29分鐘，孫興慜與對手中場贊素梅賓巴（Chancel Mbemba）一次頭槌爭頂時，遭對手膊頭撞到臉部，他隨即痛苦倒地、掩着被撞到的左臉。

熱刺隊醫入場檢查後，認為孫興慜無法繼續比賽，球隊立即將他換走，而孫離場時亦顯得步履不穩。由於歐聯不像英超般設有「腦震盪換人名額」，這次換人亦佔去了熱刺其中一個換人名額，不過這支英超球隊最終仍以2：1反勝馬賽，取得小組首名出線的資格。

孫興慜離場時步履不穩，需軍醫協助。（Getty Images）

賽後，熱刺中場賀積查治在Instagram分享了球隊在更衣室的大合照慶祝出線，孫興慜亦有參與其中，不過可見他的左眼腫得無法張開，熱刺助教史迪利尼賽後透露：「我們明天會再為他檢查，但他回更衣室後覺得好了點，也可以跟球隊一起慶祝。暫時不能肯定是否腦震盪，但他的臉受傷了，眼睛腫了起來。」

賀積查治賽後分享熱刺大軍在更衣室的合照（前排右一），可見孫興慜左眼腫起，但仍能參與慶祝。（Instagram）

目前距離韓國在世界盃對烏拉圭的第一戰尚有23天，孫興慜的傷勢會否影響他屆時的上陣機會仍是未知之數，但更令熱刺主帥干地憂心的是，他未必可以在周末對利物浦一戰上陣。

在英格蘭足總今季起用的「腦震盪機制」之下，若球員因頭傷或腦震盪需離場，之後最少需經過至少6天才可重新上陣比賽，並需經過6個程序，按序為：停止一切活動、輕度帶氧練習、針對性練習、非身體接觸訓練、全面接觸訓練、上陣比賽，而每個程序最少需維持1天，意味孫興慜有機會錯過周末的比賽。熱刺本已有古路施夫斯基和李察利臣兩名鋒將受傷，現在再加上孫興慜，無疑會令熱刺主帥干地相當頭痛。

世界盃臨近，球員人人自危，當中華拉尼（右二）早前受傷時不禁擔心得大哭。（Getty Images）

加歷查：因休戰10天而錯過世界盃 這事根本不應發生

另外，英超近幾周已有幾名本需參加世界盃的球員受傷，當中利物浦的迪奧高祖達已肯定會因而錯過世界盃，曼聯後衛華拉尼雖有望及時康復，但他一受傷之際也不禁憂心得痛哭。

現任球評的紅軍名宿加歷查認為，這反映卡塔爾世界盃的舉行時間是一大問題：「我們都知道卡塔爾是在貪污之下獲得主辦權的，因為不能在夏天舉辦而移至（歐洲聯賽的）季中……現在有球員因為要一些要休息10天至兩星期的傷患，而無法出戰世界盃，但這種事根本不應該發生。」