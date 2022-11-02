歐聯晉級球隊一覽｜熱刺驚險保住首名　利物浦贏拿玻里仍屈居次席

歐聯分組賽最後一輪，經過首個比賽日後，A至D組的比賽全部完成，16強席位只餘兩席懸而未決。D組的熱刺作客以2：1絕殺馬賽，取得小組首名，與法蘭克福攜手晉級。A組的利物浦以2：0贏拿玻里，但對賽得失球不如對方，次名晉級。



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雖然同組有巴塞隆拿及國際米蘭，但拜仁仍能6戰全勝晉級。（Getty Images）

首名晉級16強球隊：拿玻里（A組）、波圖（B組）、拜仁慕尼黑（C組）、熱刺（D組）、車路士（E組）、曼城（G組）

次名晉級16強球隊：利物浦（A組）、布魯日（B組）、國際米蘭（C組）、法蘭克福（D組）、多蒙特（G組）

肯定晉級16強但未落實首、次名球隊：皇家馬德里（F組）、巴黎聖日耳門（H組）、賓菲加（H組）

落實第3名轉戰歐霸球隊：阿積士（A組）、利華古遜（B組）、巴塞隆拿（C組）、士砵亭（D組）、西維爾（G組）

【歐聯A至D組最後積分榜】

A組晉級隊伍：拿玻里、利物浦

末輪比賽簡述：拿玻里及利物浦賽前已經攜手晉級，最後一場正面交鋒，決定小組首名之爭。利物浦靠穆罕默德沙拿及達雲紐尼斯末段各建一功，主場以2：0擊敗拿玻里。拿玻里及利物浦同得15分，計對賽成績各贏一次，由於拿玻里首輪在主場以4：1大勝利物浦，所以拿玻里的對賽得失球較佳，故仍力壓利物浦得A組首名，而利物浦就以次名入16強。阿積士末輪以3：1輕取格拉斯哥流浪，以6分得小組第3名，轉戰歐霸盃，至於格流就6戰全敗包尾。

雖然利物浦贏了拿玻里，但仍屈居對手之下，以次名入16強。（Getty Images）

B組晉級隊伍：波圖、布魯日

末輪比賽簡述：波圖及布魯日賽前已經攜手晉級。在末輪，波圖主場以2：1擊敗馬德里體育會，以12分鎖定小組首名。布魯日作客與利華古遜踢成0：0，布魯日以11分取得小組次名。在第3名之爭上，利華古遜與馬體會同得5分，對賽成績方面，利華以1勝1和佔優，取得小組第3位，而馬體會就包尾出局。

波圖取得B組首名晉級16強。（美聯社）

C組晉級隊伍：拜仁慕尼黑、國際米蘭

末輪比賽簡述：經過上輪後，C組一切已塵埃落定，肯定首名的拜仁主場以2：0輕取國際米蘭，6戰全勝得18分，以無敵姿態殺入16強。輸波的國米就以10分次名晉級。巴塞隆拿作客以4：2擊敗柏辛域陀尼亞，以7分小組第3名轉戰歐霸盃，柏辛域陀尼亞就以0分畢業。

祖普莫亭射入靚波，幫拜仁贏國米2：0，以全勝姿態晉級。（Getty Images）

D組晉級隊伍：熱刺、法蘭克福

末輪比賽簡述：賽前形勢混亂，4隊皆有可能晉級。熱刺末輪作客馬賽，靠賀積查治完場前絕殺，以2：1贏波，保住榜首，6戰得11分，首名晉級16強。另一場，法蘭克福作客亦以2：1擊敗士砵亭，以10分取得次名資格。在分組賽頭兩輪全勝的士砵亭最終高開低走，以7分轉戰歐霸盃。馬賽就以6分包尾。

賀積查治在95分鐘接應哈利卡尼助攻射入，助熱刺絕殺馬賽2：1，保住小組首名。如果沒有他的入球，踢成1：1的話，熱刺會以次名晉級。（Getty Images）

小結：英超四雄全數晉級

A至D組的比賽全部完成，16席淘汰賽席位當中，14席已經塵埃落定。

英超4支球隊參賽，全部能夠闖入16強，熱刺、車路士及曼城首名晉級，而利物浦就以次名入淘汰賽。西甲今屆大失威，除了皇家馬德里提早晉級外，巴塞、西維爾及馬體會都無緣16強，其中馬體會最令人失望，包尾完成，連歐霸盃都踢不到。