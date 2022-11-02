歐聯D組大混戰｜90分鐘試晒榜首到包尾　出線隊伍半場乾坤大挪移

熱刺最後時刻絕殺馬賽，勇奪歐聯D組首名，與次名的法蘭克福攜手打入16強。在最後一輪，D組形勢「亂過亂世佳人」，4支球隊在90分鐘如坐過山車，每一隊的入球都會令小組排名大亂。以士砵亭為例，他們上半場一度上過榜首，下半場曾跌到榜尾，最後以第3名完成。



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比起A至C組賽前形勢大定，D組就將懸念留到最後一分鐘，4支球隊的排名在90分鐘內不斷轉變。熱刺、士砵亭及法蘭克福都上過榜首，士砵亭、法蘭克福及馬賽都做過榜尾。

士砵亭及法蘭克福在90分鐘內試過排第1到包尾的4個排名。若果按上半場紀錄完場的話，晉級的是士砵亭及馬賽，但踢完下半場，這兩隊就變成一齊出局。

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賽前：熱刺（8分）、士砵亭（7分）、法蘭克福（7分）、馬賽（6分）

賽前熱刺以8分排榜首，士砵亭及法蘭克福同得7分，士砵亭在首輪分組賽贏過法蘭克福3：0，所以前者以較佳對賽成績排先，而馬賽就以6分包尾。4支球隊都有可能晉級16強。

39分鐘：士砵亭（10分）、熱刺（9分）、法蘭克福（7分）、馬賽（7分）

【士砵亭1：0法蘭克福、馬賽0：0熱刺】士砵亭的艾法高美斯在39分鐘先開紀錄，領先法蘭克福1：0。如果按這時候的比數完場，士砵亭會以小組首名晉級，熱刺次之。法蘭克福對賽成績比馬賽好，排第3位。

45分鐘：士砵亭（10分）、馬賽（9分）、熱刺（8分）、法蘭克福（7分）

【士砵亭1：0法蘭克福、馬賽1：0熱刺】馬賽在贊素梅賓巴在上半場補時入波，馬賽領先熱刺1：0。如果按這時候的比數完場，熱刺會出局，轉戰歐霸，士砵亭及馬賽攜手晉級。

54分鐘：士砵亭（10分）、熱刺（9分）、法蘭克福（7分）、馬賽（7分）

【士砵亭1：0法蘭克福、馬賽1：1熱刺】熱刺在54分鐘靠基文迪朗格勒追平1：1，形勢大執位。如果按此時紀錄完場，熱刺會以次名晉級，馬賽跌回榜尾。

62分鐘：熱刺（9分）、士砵亭（8分）、法蘭克福（8分）、馬賽（7分）

【士砵亭1：1法蘭克福、馬賽1：1熱刺】鎌田大地在62分鐘射入12碼，為法蘭克福追平，兩場比賽都踢成平手，各隊都得1分，形勢回歸賽前。

72分鐘：法蘭克福（10分）、熱刺（9分）、馬賽（7分）、士砵亭（7分）

【士砵亭1：2法蘭克福、馬賽1：1熱刺】法蘭克福的高路梅安尼在72分鐘入波，領先士砵亭2：1。若果以此時紀錄完場，法蘭克福將以首名晉級。馬賽之前兩戰士砵亭都贏波，對賽成績較佳，同分的話排先。

90分鐘：熱刺（11分）、法蘭克福（10分）、士砵亭（7分）、馬賽（6分）

【士砵亭1：2法蘭克福、馬賽1：2熱刺】在補時，熱刺靠賀積查治絕殺馬賽2：1，熱刺重新登上榜首。最終，熱刺以11分首名晉級，法蘭克福10分次名出線，士砵亭7分轉戰歐霸盃，馬賽6分包尾。

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