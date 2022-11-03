學界D1游泳｜死線前10分鐘避過取消　兩新紀錄得主賽前「瞓唔着」

周三（2日）經歷近16小時的八號烈風或暴風信號，所有風球於今早6時20分取消。港九區學界D1游泳比賽如期（3日）假九龍公園游泳池舉行決賽日。

比賽在「死線」前10分鐘確認開賽。今早打破紀錄的協恩中學李芯瑤，及拔萃男書院劉建希，均表示曾因擔心賽事取消，心情受影響。



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今早D1游泳誕生2個新紀錄，分別是女子丙組50米自由泳由李芯瑤以25.87秒刷新，及男子乙組100米蛙泳由劉建希以1分05秒創出。

李芯瑤今早以25.87秒打破女子丙組50米自由泳紀錄。（張倩儀攝）

李芯瑤破丙組50自 三個月特訓成果

李芯瑤在觸池時滿足地展歡顏。她坦言三個月前練水，已游出25秒左右的成績：「可是，後來的長池50米一直都游不到，今次終於可以證明自己游到，好開心。」近三個月的有氧訓練，加強體能，總算沒有白費。雖然天氣不穩，可幸最後D1賽事沒有取消：「有影響心情的，因為好怕今天不能游，不想浪費了最近的好狀態。」

李芯瑤觸池時忍不住露出笑顏。（張倩儀攝）

李芯瑤憶述昨晚「腦交戰」，一方面覺得賽事有機會取消，卻又逼自己不能放鬆，要做好備戰心理，「怕無得游本已經睡不了，下雨打冷氣機好嘈，睡了一兩小時就醒一次。」直到5點起床看見還是「八號波」，不久改成「三號」，心中已經有取消的心理準備：「當再我睡的時候，教練打來叫我到體院熱身，我完全不知道發生什麼事，只知道『我一定會遲到』。」芯瑤笑說幸好爸爸馬上起床，載她到體院熱身，才有趕及比賽順利刷新自己的初賽紀錄。

劉建希於男子乙組100米蛙泳決賽再破自己於初賽寫下的時間。（張倩儀攝）

劉建希破乙組100蛙：無做好心理準備

男子組方面，劉建希於決賽刷新初賽時間而掄元。他坦言自己滿意今天成績，但提到心態卻有保留：「因為今早6點多才知道有得游，怪自己沒有做好比賽心理準備。」劉建希笑說因為覺得會延期而晚了睡，但幸好仍然打破紀錄，游出個人最佳時間。